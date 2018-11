CNN demanda a Trump por quitarle credencial a periodista

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -CNN demandó al gobierno de Donald Trump por haberle quitado la credencial a su reportero Jim Acosta, y exigió que se le permita regresar como corresponsal de la Casa Blanca.



El gobierno le retiró la credencial a Acosta la semana pasada luego de una caótica conferencia de prensa en que Trump dijo que no quería escuchar nada de Acosta, pero el reportero se negó a ceder el micrófono.



La demanda, presentada el martes en un tribunal distrital de Washington, D.C, argumenta que la revocación de la credencial constituye una violación de la libertad de prensa y de un proceso justo. La cadena exige un recurso de amparo inmediato y que se le permita a Acosta regresar a la Casa Blanca.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que “se trata simplemente de más lucimiento de la CNN y nosotros nos vamos a defender enérgicamente de esa demanda”.



Trump ha concentrado especialmente en la CNN y sus reporteros sus ataques a lo que llama “noticias falsas” y su caracterización de la prensa como “enemigo del pueblo”. El director general de CNN Jeff Zucker, en una carta al jefe de despacho de la Casa Blanca John Kelly, criticó lo que llamó “un patrón de hostigamiento con saña”.



Inicialmente, la Casa Blanca dijo que fue la negativa de Acosta a ceder el micrófono en una conferencia de prensa fue lo que llevó a su suspensión. La CNN dijo que obviamente a Trump no les gustaron sus preguntas.



"Las credenciales de prensa del señor Acosta deben ser restauradas para que todos los miembros de la prensa sepan que tienen libertad para hacer preguntas difíciles, cuestionar a los funcionarios del gobierno y reportar los asuntos de la nación al pueblo estadounidense”, dijo Theodore Olson, ex procurador general federal y uno de los abogados de la CNN en el caso.



La Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca respaldó la demanda.



"El presidente de Estados Unidos no debe estar escogiendo arbitrariamente a las personas que cubren sus actividades”, dijo Olivier Knox, presidente del grupo.



CNN dijo que Acosta no recibió una advertencia de la medida ni posibilidades de apelarla. Acosta viajó a París para cubrir la visita de Trump a Francia y, aunque el gobierno francés le dio permiso para cubrir un evento, el Servicio Secreto le negó la entrada.



"Sin esa credencial, un corresponsal en la Casa Blanca como Acosta no puede realizar su trabajo”, dice la demanda de la CNN.