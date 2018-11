Donald Trump ridiculiza a Emmanuel Macron por comentarios sobre defensa europea

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump volvió a criticar este martes a su par francés Emmanuel Macron por su llamado a crear un ejército europeo y lo ridiculizó señalando en Twitter su "muy bajo nivel" de popularidad.



"Emmanuel Macron sugiere construir su propio ejército para proteger a Europa de EEUU, China y Rusia. Pero fue Alemania en la Primera & Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo resultó eso para Francia?", tuiteó el mandatario estadounidense.



"En París estaban empezando a aprender alemán antes de que llegara EEUU. ¡Paguen por la OTAN o no!", agregó.



Trump ha criticado reiteradamente a sus aliados europeos por no gastar lo suficiente en sus fuerzas armadas, en particular a Alemania.



Luego, el mandatario estadounidense volvió a la carga. "El problema es que Emmanuel sufre un muy bajo nivel de aprobación en b, de 26%, y una tasa de desempleo de cerca de 10%", tuiteó.



"Dicho sea de paso, no hay país más Nacionalista que Francia, un pueblo muy orgulloso y con razón!", agregó. "¡DEVUELVAN LA GRANDEZA A FRANCIA!"



- "Malentendido" -

Durante el fin de semana, Macron provocó el enojo de Trump tras declarar que Europa necesitaba su propio ejército, y ubicó a Estados Unidos junto a China y Rusia como amenaza para la seguridad de Europa.



Macron recibió a Trump el sábado, antes de las ceremonias para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial, en un intento por aplacar la tensión luego que el mandatario estadounidense considerara "insultantes" esas declaraciones.



En una entrevista con CNN tras su encuentro con Trump, Macron dijo que habían hablado sobre lo que su gobierno considera un malentendido.



Ambos están de acuerdo en que la carga de la OTAN debería estar mejor repartida, en el sentido de que Europa debería recostarse menos en Estados Unidos para los gastos de su defensa, dijo Macron.



Pero el mandatario francés dijo a CNN: "Para ser directo con ustedes, lo que no quiero es ver a los países de Europa aumentando los gastos de defensa para comparar armamento u otros materiales estadounidenses".



Funcionarios de Washington han subrayado que su gobierno está completamente comprometido con la OTAN pese a los comentarios de Trump.



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, alertó el lunes contra un fortalecimiento de la defensa de Europa a expensas de la Alianza Atlántica.



"Alabo los esfuerzos de la Unión Europea en materia de defensa (...) porque es positivo que los aliados europeos tengan más capacidad, trabajen juntos de manera más estrecha", pero "no nos felicitamos es que la UE empiece a desarrollar estructuras dobles", dijo el noruego en un foro OTAN-Industria en Berlín.