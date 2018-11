Catorce muertos deja deslizamiento en una ciudad de Brasil

El cuerpo de rescatistas realizaba tareas de limpieza y remoción de escombros, y no se descartaba que pudieran encontrar otras víctimas fatales.

RÌO DE JANEIRO, BRASIL. -Catorce personas fallecieron y al menos 11 resultaron heridas y rescatadas entre escombros tras un deslizamiento en una ciudad vecina de Río de Janeiro, informaron las autoridades el domingo.



El cuerpo de rescatistas realizaba tareas de limpieza y remoción de escombros, y no se descartaba que pudieran encontrar otras víctimas fatales.



El deslizamiento se produjo el sábado por la madrugada en el morro de Boa Esperança, en Niteroi, cuando una piedra junto con lodo cayó sobre un grupo de entre cinco y siete casas y provocó el deslizamiento fatal. A las 4:13 los bomberos recibieron el llamado de alerta.



En los últimos días intensas lluvias alcanzaron al estado de Río de Janeiro, situación que según las autoridades había puesto en riesgo a la comunidad de viviendas precarias.



“Niteroi estaba en estado de alerta y las comunidades estaban avisadas de la situación”, dijo Roberto Robadey, secretario de Defensa Civil, al canal GloboNews.



Anoche y hasta entrada la madrugada, cerca de 200 personas de siete dotaciones del cuerpo de bomberos de Niteroi, miembros de defensa civil y 80 militares trabajaron en las tareas de rescate en el lugar de la tragedia. En la madrugada de este domingo, encontraron los cuerpos de cuatro víctimas fatales. Además, vecinos de la comunidad y voluntarios dotados con baldes y tarros de pintura ayudaron a remover la tierra.



En un clima de pesadumbre y silencio, los rescatistas estaban alertas ante la posibilidad de que aún haya alguna víctima debajo de la tierra y los escombros.



Los 11 rescatados, entre ellos un bebé, se encontraban hospitalizados.



La alcaldía de Niteroi dijo en un comunicado que el hecho se desencadenó debido a la ruptura de una piedra en un área de preservación ambiental, encima de la comunidad Boa Esperança.



"La región no era diagnosticada como de alto riesgo geológico según el mapa de riesgo elaborado por el departamento de Recursos Minerales del Estado", dijeron las autoridades en la nota oficial.



No es la primera vez que una tragedia producida por el deslizamiento de tierra enluta a Niteroi y al estado de Río de Janeiro. En 2010, a sólo 15 minutos de Boa Esperança, en el morro del Bumba, 48 personas murieron enterradas luego de un deslizamiento.



La alcaldía de Niteroi dijo que desde 2013 invirtió cerca de 40 millones de dólares en obras de contención de pendientes. Sin embargo, otra vez, una tragedia conmueve a la ciudad.