Beijing busca disipar sombrío panorama bursátil en China

BEIJING, CHINA.-El vendedor retirado Lu Yushan hace una recomendación a los inversionistas del decaído mercado bursátil en China: Vendan.



Lu había obtenido fuertes ganancias con sus acciones en la última década. Sin embargo, el hombre de 65 años decidió venderlas este año debido al desplome de los precios, los escándalos de operaciones con información privilegiada, un estancamiento económico y la guerra de aranceles con Washington.



“Los inversionistas deberían salirse de la bolsa”, indicó Lu, que observaba los precios titilantes en una pantalla instalada en un muro en una casa de bolsa en Beijing. “Estoy aquí solo por diversión, no para ganar dinero”.



El gobierno del presidente Xi Jinping procura, con limitada eficacia, disipar el sombrío panorama del mercado bursátil chino y señala que las acciones repuntarán de nuevo, para lo que ha prometido reducciones de impuestos, más créditos bancarios y una campaña mediática a cargo de su principal zar económico.



El principal indicador, el Índice Compuesto de Shanghái, perdió 30% de enero a mediados de octubre.

Debido al fuerte declive de precios, China perdió su condición como el segundo mayor mercado por valor bursátil después de Estados Unidos, al colocarse en tercero, detrás de Japón. Desde octubre pasado, el índice ha ganado 5%, pero registra el peor desempeño del mundo este año.



La caída bursátil se suma a los desafíos que enfrentan las autoridades comunistas en su intento por apuntalar el crecimiento económico y continuar una guerra de aranceles con el presidente Donald Trump a causa de las políticas tecnológicas de Beijing. También supone un giro en los planes de la industria estatal de recurrir a las ventas de acciones para modernizarse y pagar su multimillonaria deuda en dólares.



Los mercados en China tienen un carácter inusual entre los grandes países. Creados para recaudar dinero para la industria estatal, tienen un participación cada vez mayor de firmas privadas, aunque el predominio lo conservan las compañías estatales como la gigante PetroChina Ltd., y China Mobile Ltd, _esta última la telefónica más grande del mundo.



Los cambios de políticas, no el desempeño económico, influyen en el comportamiento bursátil. Los sucesos externos tienen poca incidencia porque los mercados chinos están cerrados a los flujos financieros globales.