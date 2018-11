40 latinos integrarán el nuevo Congreso de Estados Unidos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La representación latina en el Congreso ascendió a 40, y la cifra probablemente aumente porque el miércoles aún quedaban sin definir otras tres contiendas.



De los 44 candidatos demócratas hispanos, 32 latinos obtuvieron la victoria. Y de los 15 candidatos republicanos, seis se impusieron.



Francisco Pedraza, un politólogo de la Universidad de California, Riverside, considera que el pequeño incremento en la cantidad de latinos es importante porque tuvo lugar pese a la redefinición de distritos electorales impulsada por gobiernos locales tras los triunfos republicanos en las elecciones de medio término de 2010.



“En 2014 y 2016 no se vio tanto”, dijo Pedraza a The Associated Press. “Ahora sí vemos lo importante que fueron los cambios después de la elección de 2010”.



Los 57 millones de latinos que viven en Estados Unidos son la principal minoría étnica o racial y constituyen el 18% de la población nacional. Sin embargo, su pobre participación electoral debilita su impacto político.

NALEO Educational Fund, una prominente organización apartidista latina, dijo que solo 6.8 millones de hispanos votaron en las elecciones de medio término de 2014.



Los ganadores latinos de ambos partidos incluyen rostros nuevos con logros sin precedentes.

Del lado demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez se convirtió en la mujer más joven electa al Congreso tras derrotar en la elección interna a uno de los legisladores más poderosos de su partido.

Ocasio-Cortez tiene 29 años de edad, ancestros boricuas y trabajó en la fallida campaña presidencial del senador Bernie Sanders en 2016.



Verónica Escobar y Sylvia García serán las primeras representantes latinas de Texas.



Por su parte, Debbie Mucarsel-Powell será la primera ecuatoriana en obtener un escaño en la cámara baja tras derrotar al republicano Carlos Curbelo en un distrito de Florida donde el 70% de los residentes son hispanos y casi la mitad nacidos en el extranjero.



Mucarsel-Powell estaba entre los ocho latinos participantes en un programa del partido demócrata para apoyar a candidatos que pudieran ganar en distritos actualmente en manos de republicanos.



Otros ganadores de ese programa fueron el abogado ambientalista Mike Levin y Antonio Delgado, un abogado egresado de Harvard que venció al republicano John Faso en el norte de Nueva York.

Los republicanos decían que su breve experiencia como cantante de rap convertía a Delgado, de raza negra, en alguien no apto para desempeñarse en el Congreso. Los simpatizantes de Delgado respondieron que la crítica era un ataque racial.



Dos contiendas del programa demócrata seguían el miércoles sin decisión: en Nuevo México, Xochitl Torres Small, una abogada que se graduó suma cum laude en Georgetown University; y en California, Gil Cisneros, un oficial naval retirado y ganador de un cuantioso premio de lotería.



Los 25 demócratas latinos que buscaban reelección la obtuvieron. El senador por Nueva Jersey Bob Menéndez obtuvo un tercer periodo pese a que llegó a enfrentar cargos criminales por soborno que la fiscalía descartó este año tras un juicio que resultó nulo.



Los representantes demócratas Luis Gutiérrez y Rubén Kihuen no optaron a la reelección y se retirarán del Congreso.



Del lado republicano, su delegación hispana bajó de los ocho actuales a seis. La contienda en el estado de Washington en la que la representante Jaime Herrera-Beutler busca la reelección seguía el miércoles sin definición.



Los otros cinco republicanos hispanos --además de Curbelo-- que aspiraban mantener su escaño lograron el objetivo. El senador Ted Cruz logró poner freno al ímpetu generado por el representante demócrata Beto O’Rourke.



La delegación republicana latina perderá a Ileana Ros-Lehtinen en Florida y a Raúl Labrador, un puertorriqueño que perdió en las elecciones partidistas cuando se postuló a gobernador de Idaho.



Ros-Lehtinen, la primera latina y la primera cubana-estadounidense electa al Congreso, se jubila tras una carrera de tres décadas.



El exjugador de fútbol americano de Ohio State University y empresario Anthony González fue el único ganador de los tres latinos incluidos en un programa del partido republicano para formar candidatos viables en distritos competitivos.



González, nieto de exiliados cubanos, será el primer congresista latino de Ohio.

Los ganadores se unen a los senadores Catherine Cortez Masto (demócrata por Nevada) y Marco Rubio (republicano por Florida), quienes no estuvieron en la papeleta porque sus periodos aún no culminan.

En el ámbito estatal, la representante Michelle Lujan Grisham --una aguda crítica del presidente Donald Trump y sus políticas migratorias como presidenta del bloque de legisladores hispanos demócratas-- resultó electa gobernadora de Nuevo México al derrotar al representante republicano Steve Pearce.



Lujan Grisham reemplazará a la gobernadora republicana Susana Martínez y se convertirá en la segunda gobernadora latina del país (tras Martínez) y en la primera gobernadora latina demócrata.



Otros dos candidatos demócratas a gobernaciones fracasaron: el profesor en educación David García cayó ante el gobernador republicano Doug Ducey en Arizona, y la exalguacil del condado de Dallas, Lupe Valdez, no pudo impedir la reelección del gobernador Greg Abbott en Texas.



El senador estatal Kevin de León perdió su campaña para reemplazar a la senadora demócrata Dianne Feinstein en California.