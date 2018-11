Hospitalizan a ex vicepresidente Glas de Ecuador tras huelga de hambre

QUITO, ECUADOR. -El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que cumple una pena de prisión por corrupción, fue ingresado el miércoles a un hospital debido a problemas de salud ocasionados por 16 días de huelga de hambre.



Glas llegó en una ambulancia a primera hora del día poco después de que su esposa, Cintia Díaz, declarara afuera de la prisión de Latacunga que “realmente no quisiera que siga (la huelga), pero esa es una decisión de él, debido a que tiene sus convicciones”.



El ex vicepresidente comenzó el ayuno tras ser trasladado desde una prisión en el norte de Quito destinada a expolicías y otros funcionarios públicos a una cárcel regular en Latacunga, 90 kilómetros al sur y en medio de la región andina.



El gobierno ecuatoriano aclaró que antes del traslado al hospital Glas había sido atendido por médicos en 85 oportunidades dentro de la prisión y que se encontraba estable, pese a lo cual se decidió su trasladado a un hospital para que reciba alimentación intravenosa.



Glas fue condenado a seis años de prisión por asociación para delinquir y recibir millonarios sobornos en el marco del gigantesco caso de corrupción propiciado por la empresa brasileña Odebrecht.



Se desempeñó como exministro del expresidente Rafael Correa y también como vicepresidente entre 2013 y 2017 y siguió en el mismo puesto cuando asumió el poder el actual mandatario Lenín Moreno. Fue separado del cargo cuando fue acusado de corrupción.