Gobierno de Trump pide a Corte Suprema tomar casos de DACA 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el lunes a la Corte Suprema que acelere las demandas en torno a la decisión del mandatario de cancelar el DACA, el programa que protege de la deportación a miles de jóvenes inmigrantes.



El gobierno pidió a la Corte Suprema escuchar tres casos sobre la decisión de Trump de poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA por sus iniciales en inglés.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito escuchó argumentos sobre uno de los casos en mayo pasado, pero aún no emite una decisión.

Por lo general el máximo tribunal no recibe casos cuyos veredictos aún no se resuelven en las cortes de apelaciones.



El gobierno federal advirtió que solicitaría la intervención del máximo tribunal en caso de que la corte de apelaciones no emitiera un fallo para el 31 de octubre.

El gobierno ha dicho que quiere que la Corte Suprema escuche el caso durante el actual periodo presidencial.