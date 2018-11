Potencial jurado dice temer represalias al comenzar el juicio de "El Chapo" Guzmán

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Una jurado potencial del juicio contra el antiguo capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán en Nueva York mostró temor a represalias y fue descalificada, al iniciarse el lunes el mayor proceso por narcotráfico en la historia de Estados Unidos.



El jurado que será seleccionado esta semana -12 titulares y seis suplentes- deberá decidir si El Chapo, considerado el mayor narcotraficante del mundo tras la muerte del colombiano Pablo Escobar, es culpable o no de 11 delitos de tráfico y distribución de droga, posesión de armas y lavado de dinero.



Para el proceso, que durará más de cuatro meses, el juez Brian Cogan y abogados de ambas partes entrevistaron ya a 39 potenciales jurados de un centenar, y descartaron a 13, entre ellos a una mujer de mediana edad que dijo temer por su vida.



La mujer dijo que se sentía "insegura" y "nerviosa".



"Lo que me asusta es que su familia puede venir atrás de los jurados y sus familiares", expresó. Y dijo que sabe que dos de los hijos de El Chapo "están dirigiendo su negocio y los están buscando".



El juez intentó tranquilizarla, pero finalmente fue eliminada como jurado.



Para evitar riesgos, los nombres de los jurados se mantienen anónimos, y cada día serán escoltados por alguaciles armados a la corte.



Para el proceso, El Chapo abandonó su uniforme de prisionero y vistió un traje azul marino y camisa blanca de cuello muy grande, estilo "disco", abierta hasta el tercer o cuarto botón.



Parecía relajado, se mostró atento y no cruzó casi miradas con los potenciales jurados.