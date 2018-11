Iglesia salvadoreña pide respuestas del Estado y la sociedad ante la migración

SAN SALVADOR, EL SALVADOR. -El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, advirtió este domingo que el fenómeno de la migración demuestra que el país "ya no tiene nada que ofrecerles" a quienes optan por buscar otro destino y exhortó al Estado y a la sociedad a buscar respuestas ante esta situación.



Para monseñor Escobar, que miles de personas tomen la decisión de salir de su propio territorio abandonando todo y recorriendo miles de kilómetros, "denuncia" la situación "invivible" de un país que "ya no tiene nada que ofrecerles" y que para subsistir "tienen que huir".



"El Estado tiene que responder a este mensaje (de la migración masiva) y la sociedad nuestra tiene que responder", reflexionó el prelado ante la prensa luego de oficiar la misa dominical.



Escobar dijo que no hay que ver como si fuera una película al fenómeno migratorio, reflexionando sobre las caravanas que con más de 2,000 migrantes salieron de El Salvador en forma irregular hacia Estados Unidos.



"Es nuestra gente (...) no podemos ver esto como una película, sino que estamos dentro de esta situación, somos todos protagonistas y responsables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la gran pregunta que deberíamos de responder con total responsabilidad y generosidad", advirtió el arzobispo.



Emulando a caravanas de migrantes hondureños, más de dos mil salvadoreños salieron del país huyendo de la violencia de las pandillas y de la falta de empleo, emprendiendo entre el 28 y 31 de octubre la travesía hacia Estados Unidos de forma irregular, en un esfuerzo por conquistar el "sueño americano".



En ese sentido, el arzobispo hizo un llamamiento al Estado y a la sociedad en su conjunto a realizar una "auténtica interpretación del fenómeno (migratorio de las caravanas)" y de una forma justa "leer los signos de los tiempos" para responder ante esa situación.