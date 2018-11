Hombre mata a dos personas en centro de yoga en Florida

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre mató a dos personas e hirió a otras cinco el viernes en un centro de yoga en la capital de Florida para después quitarse la vida, indicaron las autoridades.



El viernes por la noche, el jefe de la Policía de Tallahassee, Michael DeLeo, informó que el agresor baleó a seis personas y golpeó con el arma a otra después de ingresar al lugar, que forma parte de un pequeño centro comercial de Tallahassee.



El sospechoso, que actuó solo, luego se suicidó de un disparo, dijo DeLeo.



La policía no ha identificado al agresor y se desconoce el estado de los heridos.



DeLeo añadió que la policía ha pedido que quienes hayan visto algo inusual alrededor de la hora del tiroteo contacten a las autoridades, las cuales, de acuerdo con el jefe policial, siguen investigando el motivo del incidente.



DeLeo se negó a revelar el tipo de arma que portaba el agresor.



“Estamos muy tristes y conmocionados por los eventos que ocurrieron, pero es importante que la gente entienda que no hay amenaza inmediata aparte de lo que ya ocurrió”, manifestó DeLeo.



Una concurrida intersección vial fue cerrada, y los negocios en la plaza cerraron sus puertas durante la investigación de la policía.



Melissa Hutchinson aseveró haber ayudado a un hombre que sangraba "profusamente" cuando ingresó corriendo a un bar después del tiroteo. La mujer afirmó que tres personas más entraron al bar a toda prisa provenientes del centro de yoga y dijeron que había un hombre disparando.



"Fue traumático el que haya ocurrido algo como esto", declaró Hutchinson.



Las personas que entraron al local presentaban heridas, incluyendo el hombre ensangrentado que recibió el golpe con el arma al tratar de impedir el tiroteo. Las víctimas afirmaron que el agresor seguía entrando y saliendo del centro de yoga. Cuando el hombre cargó de nuevo su arma, la gente empezó a golpear por las ventanas del negocio pidiendo ayuda.



El comisionado de la ciudad, Scott Maddox, que acudió al lugar de los hechos, escribió en su cuenta de Facebook que “en mi carrera como servidor público he visto algunas escenas terribles. Esta es la peor. Por favor ofrezcan sus oraciones”.



El alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, que es candidato demócrata a la gubernatura, tuiteó que suspendería sus actividades de campaña para regresar a la ciudad. Poco antes se había presentado en un acto de campaña con el expresidente Barack Obama.



La tasa delictiva y de asesinatos en Tallahassee ha sido un tema en la contienda por la gubernatura.