Hallan artefacto explosivo en casa del multimillonario George Soros  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -Un artefacto explosivo fue hallado en el buzón de correos de la casa de George Soros en Nueva York, el filántropo multimillonario liberal que ha sido blanco de ataques por parte del presidente Donald Trump y de derechistas difusores de teorías conspirativas, informaron las autoridades el martes.



Agentes federales detonaron el dispositivo de manera segura tras ser llamados el lunes por un funcionario de seguridad del extenso recinto de Soros ubicado a 80 kilómetros (50 millas) de la ciudad de Manhattan. El filántropo, de 88 años, no se encontraba en el inmueble.



Laura Silber, portavoz de la Open Society Foundations de Soros, responsabilizó del incidente al tóxico ambiente político del país.



En los últimos días y semanas, Soros ha sido acusado de ser el hombre detrás de cierta oposición que hubo ante la nominación de Brett Kavanaugh para la Corte Suprema y de ayudar a crear la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos.



“La retórica de odio que domina la política en Estados Unidos y en muchos otros países alimenta a la violencia y el extremismo”, aseveró Silber en un comunicado. “En este entorno de miedo, mentiras y de un aumento en el autoritarismo, el simple hecho de hacer públicas tus posturas puede provocar amenazas de muerte”.



El FBI confirmó que había abierto una investigación, pero declinó proporcionar más detalles. El Departamento de Policía de Nueva York dijo que, como medida de precaución, había enviado elementos antiterroristas a todos los lugares que estén vinculados con el filántropo en la ciudad.



Investigadores federales revisaban un video de vigilancia para determinar si el paquete que contenía el dispositivo había sido enviado a través del correo o entregado de otra forma, dijeron las autoridades. Añadieron que no estaba claro si el paquete estaba dirigido a Soros.



Un agente federal comentó que el dispositivo contenía polvo explosivo. El agente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para discutir la investigación.



Otro funcionario federal que también habló bajo el anonimato dijo que el dispositivo parecía ser una bomba casera y que había sido colocado en un paquete en el buzón de correos afuera de las puertas del recinto. Un empleado de Soros abrió el paquete justo en la entrada, en ninguna parte cerca los aposentos de Soros, agregó el funcionario.



Soros, un inmigrante húngaro que hizo su fortuna en fondos de inversión, a menudo hace donaciones a causas liberales y ha prometido invertir 500.000 millones de dólares a programas que ayuden a la gente que huye de sus países de origen a causa de una guerra civil, opresión política o pobreza.



El filántropo ha sido un blanco predilecto de los analistas conservadores, que lo han acusado de hacer una guerra contra el capitalismo y de tener una agenda secreta para desestabilizar al gobierno estadounidense.



“Soros es visto como el coco en cada teoría conspirativa de la derecha que existe”, dijo J.J. MacNab, un experto en extremismo interno de la Universidad George Washington.



Cuando era niño en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial, Soros tuvo que esconder sus raíces judías, pero en repetidas ocasiones ha sido acusado falsamente de haber colaborado con los nazis.



Soros ha refutado dichas acusaciones.

Dentro del buzón fue hallado el artefacto explosivo.