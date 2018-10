Logros en El Salvador son propios y sin ayuda de EEUU, dice su presidente

LA HABANA, CUBA.- El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, aseguró el martes desde Cuba que los logros sociales en su país responden a esfuerzos propios y no al apoyo que Estados Unidos ahora amenaza con retirarle, en respuesta a la caravana de migrantes que se dirige a su territorio.



"En El Salvador hemos disminuido la migración, los homicidios, producto del esfuerzo propio, no es por la ayuda que Estados Unidos da a El Salvador", dijo el gobernante, citado por la prensa de su país, tras arribar a Cuba, donde cumplirá una visita oficial que incluye una reunión con el mandatario Miguel Díaz-Canel.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que comenzará a cortar la ayuda económica que otorga a Guatemala, Honduras y El Salvador, al estimar que fueron incapaces de impedir que una caravana de migrantes partiera desde Centroamérica rumbo a su país.



Trump ha subido su retórica anti-inmigratoria de cara a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos el 6 de noviembre. "Parece que la policía y los militares de México son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. Criminales y personas de Medio Oriente no identificadas están mezclados", dijo también.



Miles de hondureños recuperaban fuerzas el martes en la empobrecida comunidad de Huixtla, su segunda parada en territorio mexicano con destino final a Estados Unidos, a donde partieron bajo el argumento de apartarse de la violencia criminal y de los altos índices de pobreza en Honduras.



Desde Cuba, el presidente de El Salvador se solidarizó también con la caravana que marcha hacia Estados Unidos.



"Para nosotros migrar es un derecho humano y por lo tanto se tiene que respetar el derecho de los migrantes. Estamos totalmente opuestos a la política de Donald Trump en cuanto a su visión de la migración, los migrantes salvadoreños que, es una población muy importante, ayuda a la economía norteamericana", comentó el gobernante, según un comunicado de su gobierno.



En los últimos tiempos, la ayuda estadounidense para la región norte de Centroamérica ya se ha reducido.



Según la no gubernamental Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés), el apoyo a Honduras pasó de 209,2 a 181,7 millones de dólares entre 2016 y 2017, un monto aún relevante para el pequeño país cuyo presupuesto nacional es menor a 10.000 millones de dólares.