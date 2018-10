La migración, la brasa que atiza la pelea por el poder del Senado y el Congreso entre Trump y los demócratas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La guerra por el poder en el Senado y el Congreso de Estados Unidos tiene una bandera política: la migración. Y tanto el Partido Demócrata como el Republicano, al que pertenece el presidente Donald Trump, han convertido este asunto humano en un ring por el control total .



No es para menos, el próximo 6 de septiembre los estadounidenses están llamados a la elección de 35 senadores, 435 diputados y 36 gobernadores, y ambos partidos buscan el poder absoluto.



Sin embargo, hasta ahora la balanza se inclina en contra de Donald Trump, quien durante su campaña política en 2016 prometió medidas severas para acabar con los migrantes ilegales, al grado de decir que construiría un muro en la frontera con México para ponerle fin a esa problemática.

Hasta el 18 de octubre de 2018 habían pasado 636 días desde que Trump llegó al poder y los resultados de su promesa de campaña antiinmigrantes han sido una farsa, esto basándose en los números publicados recientemente por el prestigioso periódico estadounidense The Washington Post.



Según este rotativo, Estados Unidos batió un nuevo récord al reportar, solo en septiembre, el ingreso a ese país de 16,658 menores migrantes, una cifra que representa un crecimiento del 80 por ciento respecto a los números reportados en julio de este año.

La caravana migrante de hondureños intenta llegar a los EEUU, Trump los amenaza.







Las promesas de campaña que el mandatario estadounidense no ha cumplido le pueden pasar factura a su partido en el Senado y el Congreso, tal y como lo demuestra la intención de voto o "generic ballot".



Según la encuesta publicada por Univisión Noticias, que ha utilizado este indicador para estas elecciones de mitad de período, obteniendo resultados clarificadores, la intención de voto hasta ahora se inclina para los demócratas con un 48.7 por ciento y los republicanos tienen apenas el 41.1%.





El 6 de noviembre de 2018 Los estadounidenses elegirán a 35 senadores, 435 diputados y 36 gobernadores.

Según el profesor de la Universidad de Columbia, Mark Lilla, entrevistado por el diario español ElMundo.es, en estos momentos los republicanos tienen más poder que ningún partido desde hace medio siglo, ya que controlan la Presidencia, el Senado, la Cámara de Representantes y el Tribunal Supremo. Suyos son dos tercios de los congresos de los estados y dos tercios de los puestos de gobernadores.

"Si logran dos más en noviembre, estarían en condiciones de convocar lo que se llama una Convención Constitucional y reformar la Carta Magna de Estados Unidos", explicó el experto.



Sin embargo, todo apunta a que esto no sucederá, ya que el partido de Trump podría perder varios estados e, incluso, la Cámara de Representantes, donde los demócratas van siete puntos por delante en las encuestas, según los números mostrados anteriormente.



No existe una indicador que revele que el descenso de los republicanos es por la falta de cumplimiento de las promesas por parte del jefe de la Casa Blanca, sin embargo, la bandera de tolerancia cero contra los migrantes fue la que le dio el triunfo en las elecciones y es lo que no ha podido cumplir.

Ahora Trump ataca a los demócratas a través de su cuenta de Twitter y los culpa de ser los responsables del crecimiento de la migración en Estados Unidos porque no apoyan la legislación que permite las leyes contra los visitantes ilegales.



A pocos días de las elecciones de medio período, el Partido Republicano sigue abrazando el rechazo a la inmigración, mientras los demócratas piden descriminalizarla.



Previo a las elecciones, ambos partidos se han arropado con este problema y la caravana de migrantes hondureños que salió el sábado 13 desde Honduras comenzó a atizar las brasas por el poder absoluto en el Senado y el Congreso de Estados Unidos de América.



Hasta ahora, el Partido Republicano cuenta con 51 senadores, mientras los demócratas tienen 47, más dos independientes, que le han hecho la vida de cuadritos al hombre de la Casa Blanca.