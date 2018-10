Futuro canciller mexicano dice que "no sorprenden" amenazas de Trump por caravana migrante

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. -El propuesto canciller del próximo gobierno de México, Marcelo Ebrard, dijo este jueves que "no le sorprende" la posición planteada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con cerrar la frontera binacional ante el avance de una caravana de migrantes hondureños con destino a Estados Unidos.



A través de su cuenta de Twitter, Trump pidió a México "en los términos más firmes" que detenga el avance los migrantes ya que de no lograr hacerlo "llamaré a los militares y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR!".



"La posición del presidente Trump es la que siempre ha planteado, no le veo en eso nada sorpresivo, me sorprendería una posición diferente", dijo Ebrard a la emisora local Radio Centro.



El futuro canciller agregó que el argumento de Trump se dirige al Partido Demócrata al que acusa de no haber aprobado cambios que endurezcan las leyes migratorias estadounidenses, en el marco de la campaña política de cara a las elecciones legislativas de ese país del próximo 6 de noviembre.



"Era previsible (la postura de Trump) y además está muy cerca el proceso electoral, entonces él está haciendo un cálculo político", agregó Ebrard.



La caravana de migrantes partió el sábado desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, tras una convocatoria hecha por las redes sociales.



En Guatemala, las autoridades no tienen un registro sobre los hondureños que han pasado por la frontera en la caravana, pero cerca de 3,000 migrantes habían sido atendidos en el refugio dirigido por la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica.



En tanto, el gobierno mexicano reforzó el miércoles con más de 240 policías federales los dos puentes internacionales que posee en su frontera con Guatemala, en el sureño estado de Chiapas, por donde se espera el arribo de los hondureños.