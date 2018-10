España podría convertirse en el país con mayor esperanza de vida en 2040

MADRID, ESPAÑA. -España podría convertirse en 2040 en el país con mayor esperanza de vida en el mundo, desbancando a Japón, indicó este miércoles un estudio, que afirma que la primera causa de muerte prematura en el país ibérico será el alzhéimer.



En esta clasificación establecida por el Instituto de Evaluación y Métrica de Salud (IHME, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Washington, España escalaría del 4º puesto que ocupaba en 2016 al primero en 2040, pasando de una esperanza de vida de 82,9 a 85,8 años, de confirmarse "las tendencias actuales de salud".



Le seguirían otros tres países con una esperanza de vida superior a 85 años: Japón (85,7 años en 2040), Singapur (85,4) y Suiza (85,2), según este "ranking" de 195 países publicado en la revista médica The Lancet.



El mayor retroceso en un país rico lo registrará Estados Unidos, con una caída del puesto 43 al 64, al aumentar su esperanza de vida únicamente de 1,1 años, hasta 79,8 años. En cambio, China subirá del 68 al 39, indica el estudio financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates.



En Latinoamérica, Costa Rica se mantendrá como el país de la región con mayor esperanza de vida, aunque perderá un puesto en la clasificación (del 29 al 30) y pasará de 80,7 a 82,8 años.



México caerá 18 puestos (del 69 al 87), los mismos que Venezuela (del 80 al 98). Brasil perderá uno (del 81 al 82) y Colombia en cambio subirá dos (del 46 al 44).



- Causas de muertes prematuras -

El estudio establece paralelamente las principales causas de muerte prematura en algunos países.



Por ejemplo, en España, la cardiopatía isquémica, el alzhéimer y el cáncer de pulmón eran los principales motivos de decesos prematuros en 2016. En cambio, en 2040, el alzhéimer será el mayor responsable.



Los autores del estudio advierten a la vez de un "aumento significativo de las muertes por enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades crónicas del riñón y cáncer de pulmón", así como de "un empeoramiento de la salud debido a la obesidad".



Los cinco factores que según los autores más incidirán en la mortalidad prematura en el mundo serán la hipertensión, los elevados índices de masa corporal, los elevados niveles de azúcar en la sangre, el tabaco y el alcohol. El sexto es la contaminación del aire.



Sin embargo, aseguraron que "hay un gran potencial" para modificar este deterioro de la salud en el mundo, si los gobiernos "hacen frente a los factores de riesgo" y toman medidas para mejorar los niveles de educación y la renta per cápita.