Aumentan a 16 cifra de muertos tras Michael en Florida

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- El huracán Michael provocó por lo menos 16 muertes en Florida, la mayoría de ellas en un condado costero que recibió el impacto directo de la tormenta, informaron las autoridades de emergencia del estado el martes. Dicha cifra se suma a los 10 decesos ocurridos en otras partes del sur de Estados Unidos.



El alcance del impacto de la tormenta se volvió más claro después de casi una semana de reportes de personas desaparecidas y de búsquedas desesperadas en los vecindarios de la franja del noroeste de Florida que quedaron destrozados por el huracán más poderoso en azotar el territorio continental de Estados Unidos en casi 50 años.



La cifra de 16 muertos en la entidad duplica el conteo que The Associated Press había reportado anteriormente.



Las autoridades de emergencia dijeron que 12 de las muertes ocurrieron en el condado de Bay, donde la tormenta tocó tierra el miércoles con vientos de 250 kilómetros por hora (155 millas por hora) y una gran marejada ciclónica.



El condado de Bay incluye a Mexico Beach _con una población de 1,000 personas y que casi desaparece del mapa tras el paso de Michael_ así como a la Base de la Fuerza Aérea Tyndall, Panama City y Lynn Haven, zonas que resultaron severamente afectadas.



Las autoridades de emergencia estatales no proporcionaron detalles sobre las muertes.

El conteo de la AP también incluye 10 muertes en Virginia, Georgia y Carolina del Norte.



Dos muertes fueron confirmadas en Mexico Beach, la de un hombre y una mujer que no evacuaron la región y cuyas casas quedaron en ruinas, informó el alcalde Al Cathey.



Se desconocía el paradero de una persona en Mexico Beach, dijo Cathey y agregó que las autoridades estaban casi seguras de que esa persona había evacuado antes de la llegada de Michael y que simplemente no habían podido contactarla.



“Mantenemos la cifra de muertos en dos y no pronosticamos que ese número aumente”, añadió el alcalde.