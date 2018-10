EEUU: el entorno de Melania Trump denuncia un video del rapero T.I.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. - Atacó a Kanye West, ofendió a Melania: el rapero T.I. provocó llamadas de boicot por parte del entorno de la Primera Dama de Estados Unidos al publicar un video en el que una mujer que se le parecía hizo un striptease en el Despacho Oval.



"¿Cómo podemos aceptar eso?", tuiteó Stephanie Grisham, portavoz de Melania Trump. "#repugnante #boicot T.I.", agregó, mientras retuiteaba un enlace al video denunciado.



La transmisión de este video de un minuto se remonta al viernes, cuando el rapero de Atlanta lo puso en su cuenta de Twitter, seguida por 8,5 millones de personas.



Muestra a T.I. haciéndose pasar por un guardia de seguridad, observando a Donald Trump salir de la Casa Blanca en helicóptero antes de terminar en la Oficina Oval con una mujer que se parece a Melania Trump, vistiendo como único atuendo una chaqueta usada por la Primera Dama en junio y que provocó un escándalo debido a su inscripción en la espalda: "No me importa, ¿Y a usted?".



La mujer del clip luego se quita la chaqueta y se sienta desnuda en el escritorio del presidente, ocupado por T.I. Luego comienzan a romper todo en la Casa Blanca.



Con su tuit, el rapero de "Whatever you like" parecía querer promocionar su nuevo álbum "Dime Trap" pero, sobre todo, atacar a otro rapero y antiguo amigo, Kanye West, al que denunció por la reunión de alto perfil que mantuvo el jueves con Trump en la Casa Blanca.



"Querido 45", escribió T.I. al 45° Presidente de los Estados Unidos en la introducción de su tweet, "No soy Kanye".



El día anterior, T.I., de 38 años, había repudiado a Kanye West, con quien cantó en concierto, afirmando estar "avergonzado de haber estado asociado con" él alguna vez.