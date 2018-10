Sismo de 5.8 grados sacude Guatemala sin dejar víctimas

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Un sismo de magnitud 5.8 estremeció este viernes varias regiones de Guatemala, aunque inicialmente no se reportaron víctimas ni daños materiales, informó el vocero de protección civil, David de León.



El movimiento telúrico se registró a las 15H09 locales (21H09 GMT) y fue sensible en el sur, occidente, centro y oriente del país, indicó De León, portavoz de la estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).



Precisó que el epicentro fue localizado a 108 kilómetros suroeste de la capital guatemalteca, en la playa de Tecojate, sobre el Pacífico sur.



"Luego de la verificación que se está realizando a nivel nacional no se reportan daños, sin embargo los monitoreos se mantienen por parte de delegados de la secretaría ejecutiva de la CONRED y cuerpos de socorro", puntualizó.



El departamento de San Marcos, fronterizo con México, y otras regiones del occidente del país han sido las más golpeadas por terremotos que en 2012 y 2014 dejaron 46 muertos y millonarias pérdidas.

