Donald Trump y Kanye West: Colchón, gorra y Superman en la Oficina Oval

US President Donald Trump meets with rapper Kanye West in the Oval Office of the White House in Washington, DC, October 11, 2018. (Photo by SEBASTIAN SMITH / AFP)

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La escena es singular por decir lo menos: un rapero, Kanye West, monopolizando la palabra durante 10 minutos y con su teléfono celular sobre el escritorio del presidente de Estados Unidos, para hablar sobre sus atributos masculinos, sus trastornos mentales y la violencia urbana.



Donald Trump decidió recibir este jueves en la Casa Blanca a la superestrella del rap, uno de sus partidarios más fervientes, una evidencia según el mandatario de su popularidad entre el electorado negro.



Frente a la prensa y acompañado por el ex jugador de fútbol americano Jim Brown, "Ye", como quiere que lo llamen ahora, se presentó en la Oficina Oval con su famoso gorro rojo con el eslogan de campaña de Trump, "Haz América grande otra vez".



"Hay algo cuando me pongo esta gorra, me hace sentir como Superman, es mi superhéroe favorito", dijo West.



Luego se definió como alguien que "admiraba" al presidente estadounidense y al sector industrial, "sin políticas ni tonterías", agregó.



Continuando con el uso de un lenguaje que no era adecuado para la solemnidad del lugar, aseguró haber tenido "las bolas" suficientes para usar la gorra.



Luego explicó, por el bien del proteccionismo económico como proclama Trump, que le pidió a la compañía de colchones Casper que reubicara sus sitios de producción en territorio estadounidense.



En un torbellino de palabras, también se abrió a la consulta sobre la bipolaridad que le diagnosticaron, explicando que simplemente le faltaba dormir.



Por cierto, abrió su iPhone delante de las cámaras, develando su código secreto, poco imaginativo: 00000.



Al final de su monólogo, durante el cual Trump simplemente asintió, los dos hombres se abrazaron, antes de ir a almorzar lejos de las cámaras.



"Te diré algo: fue bastante impresionante", comentó el multimillonario republicano.

"Es un genio"

En la mañana, durante una entrevista en el canal conservador Fox News, el ex magnate de los bienes raíces volvió a su relación con "Ye": "Me gusta mucho, es un amigo mío, lo conozco desde hace mucho tiempo".



"En el mundo de la música, dicen que es un genio", dijo sobre el rapero de Chicago, una de las mayores estrellas de rap en los Estados Unidos y en el mundo.



Kanye West había apoyado a Trump después de su elección en noviembre de 2016, incluida una visita a la Torre Trump en Nueva York.



Tal posición había detonado en el medio del rap estadounidense, en su mayoría negro y opuesto al multimillonario republicano.



Desde entonces, Kanye West aparece regularmente con la gorra roja que lució este jueves en la Casa Blanca. También explicó que considera al mandatario como su "hermano".



"Cuando Kanye reveló (su posición) hace unos meses, algo sucedió, subí un 25% en las encuestas, nunca visto, es muy seguido en la comunidad negra. Muy seguido", aseguró Trump en Fox News.



"Tengo mucho apoyo entre los afroamericanos y no ha sido mal desarrollado recientemente con Kanye", continuó.



En mayo, el presidente ya había recibido a la esposa del cantante, Kim Kardashian.