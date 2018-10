Vídeo: Captan a Donald Trump con papel higiénico pegado a su zapato y se vuelve viral

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha vuelto a viralizar en las redes sociales, pero no por sus polémicos mensajes o acciones, sino por llevar papel higiénico pegado en el zapato.



En el vídeo que circula por las redes sociales se muestra el momento en que el mandatario está subiendo al Air Force One (avión presidencial) cuando se ve que le cuelga un papel blanco.



Trump parece no percatarse de lo que lleva pegado en su zapato y saluda con tranquilidad.



Algo que llamó mucho la atención de los internautas es que ninguno de los miembros del equipo hacen algo por él.



"¿Nadie quiere a Trump?"; "¿No tiene amigos que se preocupen por él?", fueron algunos de los comentarios.