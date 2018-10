Argentina absuelve a expresidente Menem por contrabando

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-El máximo tribunal penal de Argentina absolvió el jueves al expresidente Carlos Menem en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia a principios de la década de 1990 mientras ambos países estaban involucrados en conflictos armados.



La medida fue dispuesta por la sala dos de la Cámara Federal de Casación Penal, la cual dejó sin efecto una condena previa de siete años de prisión contra el exmandatario por considerar que no se cumplió un plazo judicial razonable para que la sentencia quede firme.



Menem, de 88 años, había sido condenado en 2013 como coautor del delito de contrabando agravado de más de 6,000 toneladas de armamento militar cuando Ecuador y Croacia estaban involucrados en conflictos armados.



El primero mantuvo un enfrentamiento bélico con el vecino Perú en 1995, mientras Croacia estaba en guerra con Serbia tras la disolución de la ex Yugoslavia. Argentina era garante de paz en el caso de los dos países sudamericanos, mientras que Naciones Unidas había impuesto un embargo a la venta de armas en los Balcanes.



Menem, actual senador nacional, había apelado la sentencia en su contra ante la Corte Suprema, la cual ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal revisarla.



En el fallo de este jueves la justicia admite implícitamente su propia dilación en un caso que saltó a la luz pública hace 23 años por una investigación periodística del diario Clarín. El contrabando de morteros, minas terrestres, granadas, cohetes y misiles se produjo entre 1991 y 1995.



Según determinó la justicia, Menem se valió de un decreto para dar pantalla legal a la venta de armamento sin necesidad de pasar por el Congreso. En el mismo se indicaba que las armas tenían como destino Panamá y Venezuela, pero luego fueron desviadas a los países en conflicto.



En su momento, la denuncia desató un escándalo político pero no impidió la reelección de Menem en 1995.



“El mismo Poder Judicial que durante 22 años tramitó una causa sin sentencia firme, ahora garantiza la inocencia de Menem, declarando su inocencia por plazo irrazonable. Más que injusticia, esta resolución de la Cámara garantiza la impunidad”, dijo la diputada oficialista Graciela Ocaña, una de las voces que se alzaron para rechazar el fallo.



“Todo pasa... y esto también pasó. Te amo viejito”, escribió la hija de Menem, Zulemita.

Esta absolución no cierra el frente judicial que enfrenta el expresidente.



Menem fue condenado a cuatro años de prisión en 2015 por el delito de peculado durante su gestión. No fue a prisión porque goza de fueros como senador. En la Cámara Alta prevalece el principio de mantener este beneficio hasta tanto la condena no esté firme.



El exmandatario, además, enfrenta dos juicios, uno por encubrimiento a los responsables del atentado contra un centro comunitario judío en 1994 y otro por la venta de un predio a la Sociedad Rural. En tanto que fue procesado por el delito de estrago doloso agravado por muerte de personas en la explosión de una fábrica militar en 1995 y es investigado por enriquecimiento ilícito.