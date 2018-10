Marine confiesa haber enviado sobres con semillas de ricino al Pentágono

Agencia AP

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -Un veterano de la Marina de Guerra de Estados Unidos confesó haber enviado cuatro sobres que contenían la sustancia de la que se deriva la ricina al presidente Donald Trump y miembros de su gobierno, dijeron las autoridades en documentos oficiales.



William Clyde Allen III, de 39 años, hizo la confesión en interrogatorios con los investigadores tras ser arrestado en su casa en la pequeña ciudad de Logan, al norte de Salt Lake City, de acuerdo con documentos presentados el miércoles por la noche en un tribunal en Utah. Les dijo que había comprado las semillas de ricino y enviado los sobres que las contenían.



Investigadores estatales que trabajan con el FBI dijeron que los sobres fueron enviados la semana pasada y tenían como destinatarios a Trump, el secretario de Defensa Jim Mattis, el director del FBI Christopher Wray y el almirante de la Marina John Richardson.



Las autoridades han dicho que las cartas fueron interceptadas y nadie resultó afectado. Las semillas de ricino pueden causar daños si son ingeridas, de acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades.



Los investigadores dijeron que análisis de las cuatro cartas detectaron la presencia de ricino.



Los documentos del arresto de Allen no explican el motivo. Quedó detenido con una fianza en efectivo de 25.000 dólares.



No se le ha designado un abogado a Allen y se espera que la denuncia federal sea presentada el viernes.



Allen sirvió en la Marina de Guerra entre 1998 y 2002, según documentos oficiales. Tiene antecedentes penales en Utah, entre los que se encuentran abuso de menores e intento de agresión agravada.



El año pasado, le envió un correo electrónico con una amenaza imprecisa a la Fuerza Aérea, dijo el capitán de la policía de Logan, Tyson Budge, aunque funcionarios militares dijeron que no pensaban que fuera capaz de cumplirla.



En otra carta enviada en julio al gobernador de Utah, Gary Herbert, lo culpa de los problemas de salud de su esposa, dijo Budge.