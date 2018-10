Mike Pompeo se reunirá el domingo con Kim Jong Un en Corea del Norte

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong Un el domingo en el país asiático para impulsar los esfuerzos de desnuclearización, informó el Departamento de Estado.



El anuncio del encuentro se produjo horas después de que Corea del Norte planteara el estancamiento de las negociaciones y dijera que no renunciaría a sus armas nucleares a cambio de un tratado de paz.



Pompeo, que está tratando de organizar una nueva cumbre entre Kim y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, también viajará a los países aliados de Washington, Japón y Corea del Sur, así como al principal aliado de Corea del Norte, China, dijo la portavoz Heather Nauert.



Será el cuarto viaje de Pompeo a territorio del viejo enemigo estadounidense en medio de las esperanzas del gobierno de Trump de llegar a un acuerdo para poner fin a los programas de misiles balísticos y nucleares de Corea del Norte.



"Creo que muestra un impulso que está plasmándose en su cuarto viaje", dijo Nauert a los periodistas.



"Todos reconocen que hay un camino por recorrer", declaró, pero agregó: "Nos sentimos lo suficientemente seguros como para tomar un avión para continuar estas negociaciones".



Más temprano el martes, la agencia oficial norcoreana KCNA dijo que un tratado de paz no puede ser "un elemento de regateo" y que "el fin a la guerra (...) no es un regalo que uno hace al otro".



Nauert minimizó los comentarios. "Otros países a veces dirán cosas que son más coloridas de lo que dirá Estados Unidos, y eso también está bien", señaló.



El jefe de la diplomacia estadounidense anunció la semana pasada que estaba listo para regresar a Corea del Norte después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores del estado de línea dura comunista al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).



Pompeo comenzará su viaje el sábado en Tokio, donde se reunirá con el primer ministro Shinzo Abe, quien durante mucho tiempo ha defendido una línea dura contra Corea del Norte, pero recientemente dijo que estaba dispuesto a reunirse con Kim.



Después del viaje a Pyongyang, Pompeo viajará el domingo a Seúl, donde se reunirá con el presidente Moon Jae-in, un dirigente más flexible que ha ayudado a encabezar los esfuerzos de reconciliación con Corea del Norte.