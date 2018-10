CIDH lamenta ausencia de autoridades de Nicaragua en audiencia sobre detenciones  

MANAGUA, NICARAGUA. -La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró la ausencia de autoridades de Nicaragua en la audiencia para analizar las acusaciones de detenciones arbitrarias y la falta de acceso a la justicia durante las protestas, una cita en la que se denunciaron torturas.



"Es lamentable la ausencia del Estado de Nicaragua porque es una falta a sus obligaciones internacionales pero también es una falta de respeto a la sociedad civil aquí presente", dijo durante la sesión Francisco Eguiguren, relator del organismo.



Las protestas se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social, y evolucionaron hacia un movimiento que demanda la salida del presidente Daniel Ortega.



La represión se ha saldado hasta ahora con más de 320 muertos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), presente en la audiencia.



Durante el periodo de sesiones celebrado en Boulder, Colorado (Estados Unidos), el secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao dijo que "claramente" la violencia está dirigida a reprimir a la disidencia y a la oposición política.



"No es racional ni lógico imaginar que protestantes se atacan a sí mismos", razonó Abrao.



El gobierno de Ortega acusa a los opositores de "golpistas" y rehúsa reiniciar un diálogo con los sectores que participan en las protestas.



Entre los solicitantes estaban oenegés como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa nicaragüense de defensoras de derechos humanos(IND) y el Movimiento Autónomo de Mujeres-Nicaragua (MAM).



"Hay torturas a las personas detenidas por protestar en Nicaragua. Estas personas se reconocen como presos políticos, no tienen acceso a defensa, hay abogados defensores que han tenido que irse del país", denunciaron los solicitantes.



"Varias de las personas hoy detenidas estuvieron conversando nosotros. Me angustia en lo personal. Seguiremos usando todos nuestros mecanismos", dijo Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH durante la sesión.



"Lamentamos que Estado de #Nicaragua no esté en esta audiencia. Le invitamos nuevamente a sentarse a hablar con @CIDH y #MESENI sobre cifras de muertos, y le urgimos a colaborar", escribió en Twitter Urrejola en referencia al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).



Al salir de la audiencia, Alejandra Manavella, representante del CEJIL, dijo que a pesar de que la CIDH está trabajando hace varios meses en Nicaragua, han quedado muy impresionados con la información que se presentó.



También se comprometieron a favorecer "todos los espacios que se puedan con el Estado para intentar que cese la represión y la violencia, a pesar de que, una vez más, el Estado no estuvo presente en este espacio", agregó Manavella.



Este martes, la Unión Europea, urgió a Managua a "poner fin al uso desproporcionado de la fuerza" y a "liberar a los manifestantes pacíficos".