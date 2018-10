Michigan: camioneta choca contra marcha de trabajadores

MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS.- Varias personas resultaron heridas el martes por la madrugada cuando una camioneta chocó con un grupo de manifestantes que reclamaba el derecho de formar sindicatos en Flint, Michigan. La policía dijo que se trató de un accidente.



El jefe de policía Tim Johnson opinó que el choque cerca de un restaurante de comidas rápidas no fue intencional y que el conductor “parecía bastante conmocionado”. Dijo que había ocho personas hospitalizadas.



Posteriormente un camión chocó contra la camioneta cuando aún no había amanecido.



La candidata demócrata a gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, estaba entre los participantes de la marcha pero no sufrió heridas. Tuiteó luego que se sentía “increíblemente triste de que hubiera tanta gente lastimada”. Whitmer enfrenta al secretario de Justicia republicano Bill Schuette por la gobernación.



Las protestas son parte de una campaña a favor de la elección de candidatos partidarios de los sindicatos en la elección de noviembre. Se prevén paros en Milwaukee el miércoles y en Chicago el jueves.



Johnson dijo que las víctimas se encontraban al final de un grupo de trabajadores que marchaban por una calle, y el conductor “actuó como si no los viera”.



La protesta fue organizada por Lucha por los 15 Dólares, una campaña nacional para elevar el salario mínimo horario a esa cifra. La demócrata Rashida Tlaib preveía sumarse a trabajadores de restaurantes de comidas rápidas en las próximas horas en Detroit. Tlaib disputa una banca en el Congreso contra los partidos verde y de los trabajadores.