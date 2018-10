Donald Trump y California libran batalla por la "neutralidad de la red"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado de California para obligarlo a abandonar una ley aprobada el domingo y destinada a proteger la "neutralidad de la red" y por la cual se exige la igualdad de acceso al contenido en línea.



La ley firmada por Jerry Brown, el gobernador demócrata del estado más poblado y rico del país, restablece el principio de neutralidad que fue derogado en junio por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la autoridad estadounidense reguladora del sector.



Esa derogación dejó el camino abierto a los proveedores de servicios de internet (ISP) para modular la velocidad del flujo de Internet de acuerdo con el contenido que pasa por sus "tuberías".



El Departamento de Justicia respondió inmediatamente a la acción de California anunciando demandas contra lo que calificó como "una ley estatal extrema e ilegal que intenta frustrar la política federal".



"La constitución prohíbe a los estados (federados) regular el comercio interestatal, es el gobierno federal el que lo hace", dijo el secretario de Justicia, Jeff Sessions, en un comunicado.



Prometió que su departamento actuaría "enérgicamente" y dijo estar convencido de que ganaría el caso "porque los hechos están de nuestro lado".



Pero los partidarios de la "neutralidad" se han movilizado en contra de la perspectiva de una "internet de dos velocidades".



Las grandes compañías de internet como Amazon, Facebook o Google, pero también las más pequeñas, que temen no poder sostenerse financieramente, sospechan que los gigantes de las telecomunicaciones Verizon y AT&T quieren pagar más por un flujo más rápido, bloquear algunos servicios competitivos, como el video a demanda para Netflix, la telefonía por internet o los motores de búsqueda.



La ley de California "impedirá que los proveedores de acceso a internet ejerzan una influencia indebida sobre el tráfico de internet, permitirá a los californianos seguir decidiendo cuál contenido quieren ver y cuándo lo quieren ver, y permitir al mercado en línea prosperar", dijo Eric Null, del Open Technology Institute, de la New America Foundation.



Dar el ejemplo

Para el presidente de la FCC, Ajit Pai, por el contrario, la igualdad de acceso era una barrera para la inversión. La ley californiana "perjudicará a los consumidores" porque ralentizará la construcción de redes de alta velocidad y la creación de servicios innovadores.



"La ley prohíbe una gran cantidad de paquetes ilimitados que ofrecen a los consumidores la posibilidad de ver videos y escuchar música en tiempo real sin límites", dijo.



"Internet hoy es gratis y abierto, y así seguirá siendo" bajo la nueva regulación federal, aseguró.



La neutralidad de internet se aprobó en 2015 bajo la presidencia de Barack Obama, pero en diciembre pasado la FCC votó por 3 a 2 para revertirla. Desde entonces, muchos estados federados quieren establecer sus propias reglas para proteger la neutralidad a pesar de la clara prohibición del ente.



Pero esta prohibición "no es válida", dice Barbara van Schewick, profesora de derecho en la Universidad de Stanford. "Una agencia que no tiene el poder para regular tampoco tiene derecho preferente sobre los estados, de acuerdo con la jurisprudencia", explica en su blog, afirmando que la ley de California podría fijar una norma para el resto del país y el mundo.



USTelecom, un lobby que representa a los proveedores, manifestó su desacuerdo con la ley californiana al tiempo que aseguró que apoya el principio de neutralidad.



"En lugar de tener 50 estados con sus propias soluciones contradictorias para un internet abierto, necesitamos que el Congreso se comprometa con un marco nacional para el ecosistema de internet y resuelva este problema de una vez por todas", dijo el grupo.



Algunos observadores también creen que la administración Trump quiere dar el ejemplo con el gobierno de California, que ya se enfrenta a las políticas federales en temas como la inmigración o la protección del medio ambiente del presidente republicano.