Colombia prohíbe portación de pequeñas cantidades de droga  

BOGOTÁ, COLOMBIA. -El presidente de Colombia, Iván Duque, emitió el lunes un decreto que prohíbe la portación de pequeñas cantidades de marihuana y cocaína, aun cuando las cortes han dicho que la posesión de tales dosis no debería ser penalizada.



El decreto permite a la policía catear a las personas y confiscarles cualquier droga que lleven consigo. Los infractores serán multados.



La venta y exportación de ambas drogas es ilegal desde hace tiempo en Colombia. Sin embargo, las leyes sobre consumo de drogas se flexibilizaron desde la década de 1990 y la Corte Constitucional autorizó la portación personal de pequeñas cantidades de marihuana y cocaína.



Duque dijo que la nueva medida protegerá a los menores de los traficantes que venden droga cerca de las escuelas. Pero los detractores aseguran que restringe las libertades personales.



"Esto abre la puerta a más abuso policial", dijo portavoz del Colectivo Sí a la Dosis Personal, que propugna por la legalización de la marihuana.



"Nadie va a dejar de fumarse un cacho porque se emite un decreto", declaró Vélez poco después de que el mandatario firmó la medida. El colectivo había protestado antes contra el nuevo código de policía con un en el que decenas de personas fumaron marihuana abiertamente en un parque público. La policía disolvió la protesta rápidamente.



En una histórica sentencia emitida en 1994, la Corte Constitucional de Colombia prohibió al gobierno encarcelar a los consumidores de drogas. En la sentencia también se dice que los ciudadanos están autorizados a portar pequeñas cantidades de drogas para su consumo personal porque el gobierno no debe entrometerse en el derecho de la gente al “libre desarrollo de la personalidad”.



Analistas jurídicos debaten si contraviene el fallo de la Corte Constitucional. Aunque el decreto no dice nada sobre encarcelar a los consumidores de drogas, permite a la policía sancionar a quien porte pequeñas cantidades de marihuana o cocaína, aun si no las están consumiendo en público.



“Es poner a Colombia en el club de países radicales cuando Estados Unidos y Europa le dan otro trato”, afirmó Carlos Medina, ex viceministro de Justicia, al periódico colombiano El Espectador.



Duque afirmó que uno de los principales propósitos de la medida es “proteger los derechos de los niños” que están expuestos a personas que consumen drogas en espacios públicos. Dijo que los traficantes de drogas a pequeña escala obtienen ganancias por la tolerancia de la ley y se acercan a las escuelas para ofrecer marihuana y cocaína a los adolescentes.



Diversos estudios muestran que el consumo de drogas se ha incrementado en la última década en Colombia. Según una encuesta de 2016 del gobierno, 12% de los estudiantes de secundaria en el país había consumido marihuana y 4% había probado la cocaína.



Colombia es el principal exportador de cocaína en el mundo y el cultivo de coca en los últimos años ha aumentado.