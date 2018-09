Mike Pompeo informa al Consejo de Seguridad avances con Corea del Norte

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Días antes de que viaje a la capital norcoreana, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo indicará el jueves al Consejo de Seguridad que la poco convencional diplomacia del gobierno del presidente Donald Trump es el principal motivo del dramático cambio con Corea del Norte.



Trump y Pompeo lideran la delegación de Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU, en la que Washington ha exhibido fuertes desacuerdos tanto con amigos como con enemigos en una serie de asuntos en los dos primeros días del máximo evento mundial.



Con el regreso de Trump el jueves Washington, Pompeo estará a cargo de exponer a los 15 miembros del Consejo de Seguridad sus esfuerzos para persuadir al régimen de Kim Jong Un de renunciar a sus ambiciones nucleares de una vez por todas.



El miércoles, Pompeo se reunió al margen de la Asamblea General con Ri Yong Ho, para discutir su cuarto viaje a Pyongyang.



El secretario de Estado aceptó una invitación de Kim para regresar al país en octubre con el fin de impulsar los esfuerzos para "la final y completa desnuclearización" de Corea del Norte, dijo el Departamento de Estado.



Pompeo también intentará arreglar una segunda cumbre entre Trump y Kim, cuyo encuentro en junio en Singapur fue el primero entre mandatarios en funciones de los dos países enemigos de larga data.



"Le gusto, me gusta"

El gobierno norcoreano, considerado por las organizaciones de derechos humanos como uno de los más represivos del mundo, ha realizado seis pruebas nucleares y ha dicho que tiene misiles capaces de alcanzar territorio continental estadounidense, aunque muchos analistas lo dudan.



"Él (Kim) quiere lograr un acuerdo. Yo quiero lograr un acuerdo", dijo Trump el miércoles.



Afirmó que si él no hubiera sido elegido presidente de Estados Unidos habría habido una guerra con Corea del Norte.



"Si yo no hubiera sido elegido, habría habido una guerra", dijo el mandatario en una rueda de prensa en Nueva York, en la que se negó a precisar un plazo para la desnuclearización de Corea del Norte.



Trump hace alarde de su iniciativa con Corea del Norte como un éxito de política exterior y también ha elogiado a Kim.



Pero también pidió que se apliquen las sanciones que Estados Unidos ha construido por años a través del Consejo de Seguridad en respuesta a las pruebas nucleares y de misiles de Pyongyang.



Recordó que Estados Unidos acusó a "algunas naciones" de violar las sanciones, incluso a través de la transferencia ilegal de petróleo a buques petroleros norcoreanos en el mar.



Hace apenas un año, también en el marco de la Asamblea General de la ONU, Trump se había burlado de Kim al calificarlo de "hombre cohete" y amenazar con dar una respuesta militar contundente.



Pompeo podría enfrentar algún revés en el Consejo de parte de dos miembros permanentes -Rusia y China- que albergan empresas que han sido afectadas por las sanciones.



Medio Oriente en la agenda

También se esperan los discursos en la Asamblea General del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y del presidente de la Auroridad Palestina Mahmud Abas, quien corto contactos con el gobierno estadounidense luego que Washington reconoció a Jerusalén como capital de Israel.



Trump dijo el miércoles que esperaba revelar un plan de paz para fines de año para acabar con el conflicto israelo-palestino.



Aunque dijo favorecer una solución de dos estados, no aportó detalles sobre los contenidos del plan que prepara su yerno y asesor, Jared Kushner.