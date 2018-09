Donald Trump pide cumplimiento de sanciones de la ONU contra Corea del Norte

NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS.-El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este miércoles elogios hacia el líder norcoreano Kim Jong Un en la ONU, pero pidió un cumplimiento estricto de las sanciones contra Corea del Norte hasta que Pyongyang lleve a cabo su desnuclearización.



Al frente de una reunión del Consejo de Seguridad sobre la no proliferación de armas atómicas, Trump pidió esperar "muy buenas noticias" en los próximos meses y años desde Corea del Norte luego de su histórica cumbre con el joven líder norcoreano en Singapur en junio.



"Kim Jong Un, un hombre al que he podido conocer y que me cae bien, quiere la paz y la prosperidad para Corea del Norte", dijo el mandatario estadounidense sobre quien hace un año tachaba de "hombre cohete".



"Muchas cosas están pasando tras bambalinas, lejos de los medios, que nadie sabe, pero están igualmente pasando y de una manera muy positiva", afirmó.



Pero Trump también llamó a la comunidad internacional al cumplimiento de las sanciones que Estados Unidos ha construido por años en el Consejo de Seguridad en respuesta a las pruebas nucleares y misilísticas de Corea del Norte.



"Para garantizar que los avances continúen, debemos implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU hasta que la desnuclearización ocurra", dijo Trump.



"Sin embargo hemos detectado que algunos países violan ya esas sanciones, incluyendo transferencias ilegales de barco a barco, que deben acabar inmediatamente", dijo.



"La seguridad de la península coreana, la región y el mundo dependen de un cumplimiento total", apuntó.