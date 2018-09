Líderes mundiales acuden a la ONU para buscar avances en Corea del Norte y Venezuela

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -Corea del Norte e Irán dominarán la reunión de líderes mundiales esta semana en la ONU, donde Donald Trump estará en la mira y la búsqueda de progresos en Venezuela será la prioridad de los latinoamericanos.



Tras acercarse al líder norcoreano Kim Jong Un y abandonar el acuerdo nuclear con Irán, el imprevisible presidente estadounidense subirá al podio el martes para enfrentar en la asamblea general de Naciones Unidas a sus enemigos y a sus aliados, que están cada vez más nerviosos.



El miércoles dirigirá por primera vez una reunión del Consejo de Seguridad sobre la no proliferación y las armas de destrucción masiva que se centrará en Irán, un tema que posiblemente genere un choque con otras grandes potencias.



"Será la reunión del Consejo de Seguridad más vista en la historia", anticipó la embajadora estadounidense Nikki Haley.



La cumbre diplomática analizará los adelantos en las relaciones entre Corea del Sur y del Norte, y los avances históricos de Estados Unidos y Corea del Norte para enfrentar la amenaza de los programas de misiles balísticos y nucleares de Pyongyang.



El año pasado, los líderes mundiales temblaron cuando Trump amenazó con destruir totalmente a Corea del Norte y se burló de Kim, a quien llamó "un hombre cohete en una misión suicida".



Kim le respondió tratándolo en un comunicado de "anciano senil mentalmente perturbado".



Pero Washington ha dado una vuelta en U, y el discurso de Trump a la asamblea será "el opuesto polar de lo que escuchamos el año pasado", dijo Suzanne DiMaggio, experta en Corea del Norte e Irán en el Carnegie Endowment for International Peace.



Unos 130 jefes de Estado y de Gobierno asistirán a la maratón de seis días de discursos y reuniones para debatir desde el cambio climático al combate a la pobreza, en momentos en que Estados Unidos es acusado de dar la espalda al multilateralismo.



Venezuela, prioridad latinoamericana

La crisis en Venezuela, sumida en la pobreza y la hiperinflación, con escasez de alimentos y medicamentos, será discutida al margen de la agenda oficial. Aún se desconoce si el presidente Nicolás Maduro participará en la asamblea.



Los cancilleres de Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay anunciarán oficialmente en la ONU el envío de una carta a la fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que pedirán que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano, informó la misión peruana.



La CPI ya abrió una investigación preliminar sobre Venezuela, pero no tiene obligación de terminarla ni de comunicar sus conclusiones. "Pero cuando un país lo pide, tienen obligación de presentar resultados. Y esa es la diferencia", dijo recientemente el vicecanciller de Perú Hugo De Zela.



"Esto es inédito (...) La situación lo amerita", añadió.



El presidente colombiano Iván Duque, que debuta en la ONU, busca asimismo la creación de un fondo humanitario de emergencia para hacer frente al éxodo de unos 2,3 millones de venezolanos en los últimos años, y convocó a una reunión de cancilleres de países receptores de migrantes con países donantes y jerarcas del Banco Mundial, el BID, la CAF y agencias de la ONU.



El Grupo de Lima, creado por más de una decena de países americanos para intentar resolver la crisis en Venezuela, también se reunirá al margen de la asamblea.



- Foco en Nicaragua, Guatemala y Cuba -

Por primera vez desde que llegó al gobierno en 2007 y bajo fuego por la dura represión de protestas callejeras, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega sugirió que asistiría a la reunión.



Ortega es acusado por la ONU de abusar de la fuerza y torturar a manifestantes en las protestas que dejaron desde abril al menos 320 muertos y unos 500 presos políticos, y expulsó recientemente al equipo del Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.



Manifestaciones contra Maduro y Ortega están previstas frente a la sede de la ONU.



El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, acudirá a la cita pese a sus tensas relaciones con la organización.



Morales prohibió el ingreso al país del exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Cicig, una comisión independiente contra la corrupción en Guatemala, pero la ONU lo ratificó en el cargo.



La Cicig busca levantar los fueros de Morales para investigarlo por sospechas de corrupción en su campaña de 2015.



El jefe de la ONU, Antonio Guterres, dijo que negocia con Guatemala para "establecer un vice o comisionado adjunto" que pueda trabajar en el terreno.



Este será también el primer viaje a la ONU y a Estados Unidos del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en medio del deterioro de las relaciones bilaterales tras los presuntos ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses y sus familiares en La Habana en 2016.



Díaz-Canel, que reemplazó a Raúl Castro en abril, tiene previsto reunirse con empresarios estadounidenses y pronunciará un discurso en la iglesia Riverside de Harlem, donde Fidel Castro hizo lo mismo en el año 2000.

