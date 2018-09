Ley restringe uso de pajillas en restaurantes de California, Estados Unidos

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Si usted quiere una pajilla con su bebida o una soda con la comida de su niño en un restaurante en California, va a tener que pedirlo específicamente a partir del próximo año.



Una ley firmada el jueves por el gobernador Jerry Brown hace de California el primer estado en prohibir que restaurantes den automáticamente pajillas plásticas de un solo uso.

Otra ley aprobada por el gobernador requiere que leche o agua sean las bebidas ofrecidas con comidas de niños en restaurantes de comida rápida y de servicio completo.



Las leyes no prohíben las pajitas plásticas ni las bebidas azucaradas para niños. Pero algunos republicanos han dicho que las medidas son una extralimitación del gobierno en este estado mayoritariamente demócrata.



Los restaurantes que no cumplan con la ley de las pajitas recibirán dos advertencias, antes de ser multados. Los legisladores cambiaron la propuesta original para añadir un límite anual de 300 dólares a las multas. Será aplicable solamente a restaurantes de servicio completo donde los comensales se sientan y la comida es servida por camareros, no a establecimientos de comida rápida.



Los inspectores de salud serán responsables por el cumplimiento de la ley.

Los legisladores demócratas que respaldan la medida dicen que es un pequeño paso hacia la reducción de la contaminación del océano.



Brown, que ha hecho una prioridad los asuntos ambientales, apuntó a las grandes cantidades de plástico arrojadas al océano cada año, que matan a ballenas y peces y contaminan la comida y las fuentes de agua de las personas.



La ley de California no va tan lejos como las de ciudades como San Francisco y Seattle, que prohíben completamente las pajitas plásticas.