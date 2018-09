Exigen renuncia de presidente guatemalteco por atacar a misión antimafias de ONU

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA - Miles de estudiantes universitarios y activistas sociales guatemaltecos marcharon este jueves en la capital para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales, quien mantiene una ofensiva contra una misión antimafias de la ONU en el país que ha pedido investigarlo por corrupción.



La protesta masiva salió desde el campus de la estatal Universidad de San Carlos (Usac), en el sur de Ciudad de Guatemala, y llegó al centro histórico donde se unieron miembros de colegios católicos, sindicatos, artistas, colectivos LGBTI y organizaciones indígenas, entre otros sectores, que rechazan las acciones de Morales.



"No tenemos miedo y los queremos fuera del gobierno", dijo durante la marcha Lenina García, dirigente estudiantil de la Usac, en defensa de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU.



García señaló que Morales busca sacar a la Cicig "para defender sus propios intereses", luego de que esa entidad y la fiscalía han pedido dos veces quitar los fueros presidenciales e investigarlo por sospechas de corrupción en la campaña de 2015.



"¡Jimmy Morales, a los tribunales!" y "¡El pueblo presente no tiene presidente", coreaban los manifestantes al ritmo de tambores y trompetas de plástico, mientras otro grupo hacía estallar petardos.



Morales, un excomediante de televisión de 49 años, enfrenta un revuelo político luego de anunciar en agosto pasado que no pedirá la renovación del mandato de la Cicig, que desde 2015 lidera con la fiscalía una lucha contra la corrupción al revelar varios fraudes.



Además de poner fin a la Cicig, el gobernante prohibió el regreso a Guatemala del jefe de la misión, el exjuez colombiano Iván Velásquez, a quien acusa de sobrepasarse en sus funciones e interferir en asuntos internos. También señala que su presencia es una amenaza a la seguridad nacional.



Pese a que la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, resolvió que Guatemala no le puede vedar el ingreso a Velásquez, el gobierno mantiene firme su postura de que no lo dejará entrar al país.



"Él (Morales) lo que está haciendo es protegiéndose", señaló a la AFP Matilde Ivic, integrante del movimiento de estudiantes de la privada Universidad del Valle de Guatemala, al considerar que el presidente también pretende defender a otros señalados de actos ilegales.



Además de la protesta en la capital, la prensa local informó sobre manifestaciones en otras ciudades del país que también demandaron la renuncia de Morales.



La secretaría general de la ONU rechazó el lunes un ultimátum del gobierno para nombrar a un nuevo comisionado, al confirmar a Velásquez en el cargo.