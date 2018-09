Médico y su novia son acusados de violación de mujeres en Estados Unidos  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Un médico estadounidense y su novia fueron acusados de drogar y abusar sexualmente de al menos dos mujeres, aunque las autoridades informaron este martes que sospechan que puede haber más víctimas.



"La gente normalmente asume que los violadores son hombres extraños que inspiran miedo, que se esconden entre los arbustos" cuando "la verdad es que vienen de todo tipo de clases sociales", dijo el fiscal del condado de Orange, Tony Rackauckas.



Grant Robicheaux, un cirujano ortopédico, y su pareja Cerissa Riley, de 31, era una pareja que parecía tenerlo todo, desde dinero hasta belleza.



Robicheaux incluso participó en un programa de telerrealidad hace cuatro años llamado "Online Dating Rituals of the American Male", que en español sería algo como "rituales del macho estadounidense para conseguir citas amorosas en línea".



"Creemos que usaron su físico y su encanto para bajar las defensas de sus presas", añadió

Ambos fueron acusados de violación a través del uso de narcóticos, sexo oral, tráfico de narcóticos legales, entre otros. Al médico se le imputó además porte ilegal de un arma y encara hasta 40 años de prisión. Ella más de 30.

Los fiscales afirman que la pareja conoció a una de las víctimas en un bar de Newport Beach y a la otra en un restaurante. A ambas las drogaron y las llevaron al apartamento del médico donde las asaltaron sexualmente.



La imputación se hizo hace una semana, el 11 de septiembre, pero fue informado este martes en una rueda de prensa para impulsar a otras mujeres a denunciarlo.



"Me dicen los investigadores que los teléfonos no han dejado de sonar esta tarde, gente llamado con información sobre estos individuos", dijo a la AFP la portavoz de la fiscalía, Michelle Van Der Linden.



"Los investigadores estarán ocupados siguiendo estas pistas adicionales que han llegado".



Van Der Linden señaló además que en el celular de Robicheaux se encontraron "cientos de vídeos de mujeres en varios estados de desnudez y conciencia que están siendo agredidas". "Todavía estamos revisando esos vídeos".



Tanto el médico como la novia fueron liberados tras pagar una fianza de 100.000 dólares.



"Grant Robicheaux y su novia Cerissa Riley niegan todas las acusaciones de sexo no consensuado", indicaron en un comunicado los abogados de los acusados.