Donald Trump cree innecesaria investigación del FBI sobre su candidato a la Corte Suprema

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que no es necesario que se involucre el FBI en el escándalo que amenaza a su candidato a la Corte Suprema, acusado de agresión sexual en la década de 1980.



"No creo que el FBI debería involucrarse porque ellos no quieren involucrarse", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca.



El juez conservador Brett Kavanaugh, elegido por Trump para la Corte Suprema, que debía ser confirmado esta semana por una comisión del Senado, fue acusado por una académica de agredirla sexualmente en una fiesta hace varias décadas cuando ambos eran adolescentes.



Trump reiteró su posición a favor de que la mujer, Christine Blasey Ford, y Kavanaugh -quien ha negado las acusaciones de agresión sexual-, declaren ante la Comisión Judicial del Senado, que evalúa la nominación del juez.



VEA: Conmoción por hallazgo de camión forense con 157 cadáveres



Sin embargo, la cabeza de esa comisión, el senador republicano Chuck Grassley, dijo el martes que la presencia de Ford no estaba confirmada.



Una abogada de Ford había dicho previamente que su clienta estaba lista para declarar bajo juramento ante la comisión.



El FBI explicó el lunes que estaba al tanto de las acusaciones contra Kavanaugh, pero acotó que no había tomado ninguna acción porque la situación no involucra "ningún crimen federal potencial".



"El rol del FBI en estos asuntos es proveer de información a los que toman las decisiones", añadió el organismo.



La investigación sobre los antecedentes de Kavanaugh, como nominado a la Corte Suprema, estaba destinada a determinar "si el candidato podría representar un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos", indicó el FBI.