Presidente de Perú amenaza disolver el Congreso si frena reformas anticorrupción

LIMA, PERÚ.- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, amenazó este domingo con disolver el Congreso si demora o rechaza su paquete de reformas constitucionales destinadas a combatir la corrupción.



En un mensaje por televisión, Vizcarra advirtió que en caso de demoras del Congreso para aprobar sus reformas políticas y judiciales, planteará la llamada "cuestión de confianza", norma constitucional que abre la vía para disolver el parlamento.



"Respetuoso de la Constitución (...); acudo a ella, poniendo como testigos a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133 'Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República', para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso" en respuesta a un escándalo en el poder judicial, dijo Vizcarra.



El Congreso peruano está dominado por la oposición fujimorista, que mantuvo acorralado al antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, durante sus 20 meses de mandato hasta que consiguió su renuncia, el pasado 21 de marzo.



Por su parte, una suerte de "luna de miel" entre Vizcarra y el partido de Keiko Fujimori terminó abruptamente hace casi dos meses, precisamente por el empeño del presidente de impulsar las reformas, que junto con depurar el poder judicial, de paso amenazan el poder del fujimorismo en el parlamento.



"Las tan necesarias Reforma Política y Reforma del sistema de Justicia son Cuestión de Estado, y como tales prioritarias para el poder Ejecutivo" para luchar contra la corrupción, expresó Vizcarra, quien cumple seis meses de mandato el próximo domingo.



"Ante el anuncio del Presidente de la República estoy convocando a la Junta de Portavoces (de bancadas) para mañana a las 9 a.m." (14h00 GMT), tuiteó el presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry.



Por su lado, el legislador opositor Víctor Andrés García Belaunde tildó el mensaje presidencial de "totalmente político y con dosis de demagogia pura". "Vizcarra está utilizando una fórmula exagerada para poder seguir levantando popularidad", dijo.



Vizcarra anunció que convocó al Congreso a una sesión extraordinaria este miércoles para que aborde su propuesta de reforma constitucional, lanzada en respuesta al escándalo de audios de jueces traficando influencias y vendiendo sentencias, que conmociona al país desde hace dos meses y medio.



El escándalo provocó la caída del presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y del ministro de Justicia, Salvador Heresi. Hay 12 magistrados detenidos, entre ellos el presidente de la corte de apelaciones del Callao, Walter Ríos.



También fue suspendido un juez de la Corte Suprema, César Hinostroza, mientras que el fiscal general, Pedro Pablo Chávarry, está en el ojo del huracán y un creciente coro de voces pide su renuncia, a lo que él se niega.



Vizcarra, quien quiere cambiar el sistema de designación y control de los jueces, destacó que el caso de las comprometedoras grabaciones de conversaciones telefónicas de jueces estalló 18 años después del escándalo de los 'vladivideos', unos videos grabados por el entonces jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, que dejaron al desnudo la corrupción y precipitaron la caída del presidente Alberto Fujimori (1990-2000).



"Quiero recordarles que el 14 de setiembre del 2000, los peruanos fuimos testigos de la revelación del primer 'Vladivideo' (...). Han pasado ya 18 años desde que el país fue consciente de la grave crisis institucional. Sin embargo, hoy me pregunto, ¿qué hemos aprendido?", se preguntó.

- Keiko prefiere posponer el referéndum -



Vizcarra, quien el 28 de julio anunció que quiere que su reforma sea aprobada en un referéndum este mismo año, dijo este domingo que espera convocar a la consulta popular el próximo 8 de diciembre, en coincidencia con la segunda vuelta de los comicios de gobernadores (la primera ronda será el 7 de octubre).



Keiko Fujimori ha desestimado la urgencia de realizar este año el referéndum propuesto por Vizcarra, que incluye el fin de la reelección parlamentaria y restituir la bicameralidad en el Congreso.



"La urgencia con la que plantean el referéndum no corresponde a las necesidades del país", dijo Keiko el 23 de agosto.



En caso de referéndum, un 76% votaría contra la reelección de congresistas y un 55% diría sí al retorno de la bicameralidad, según un sondeo de la firma un sondeo de Ipsos.