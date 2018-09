FBI arresta a senador puertorriqueño por corrupción  

SAN JUAN, PUERTO RICO. -El FBI arrestó a un senador de Puerto Rico imputado por un jurado investigador federal por cargos de corrupción.



Abel Nazario fue arrestado el miércoles en su casa, precisó el portavoz Carlos Osorio a The Associated Press. Nazario es vicepresidente del Partido Nuevo Progresista, del gobernador.



Los funcionarios dicen que el caso es investigado por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos y se relaciona con fondos recibidos por Nazario cuando era alcalde de la ciudad de Yauco.



No se pudo contactar de momento a un portavoz de Nazario.





