Tildan de insensible a Donald Trump por olvidarse de las víctimas de los atentados

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido calificado como insensible por olvidar a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

El magnate inmobiliario empleó Twitter, como ya es costumbre, para realizar algunos posteos este día cuando el país del norte recuerda lo sucedido en 2001. Sin embargo, Trump no se refirió -en ninguno de sus primeros tuits- al S-11.

En uno de los primeros tuits que realizó se refirió al tema de Rusia y su infiltración en las elecciones presidenciales.

“We have found nothing to show collusion between President Trump & Russia, absolutely zero, but every day we get more documentation showing collusion between the FBI & DOJ, the Hillary campaign, foreign spies & Russians, incredible.” @SaraCarterDC @LouDobbs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de septiembre de 2018

Luego, en un nuevo posteo, alabó al alcalde de Nueva York por su papel en atención a los acontecimientos terroristas. También tuiteó sobre los medios y su gobierno.

Rudy Giuliani did a GREAT job as Mayor of NYC during the period of September 11th. His leadership, bravery and skill must never be forgotten. Rudy is a TRUE WARRIOR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de septiembre de 2018

Fue hasta la media mañana que finalmente señaló que estaba -junto a Melania- partiendo de Washington, D.C. para asistir al servicio conmemorativo en Shanksville, Pennsylvania. No obstante, durante este evento también fue criticado por hacer un gesto inapropiado para la ocasión.

La imagen fue compartida en Twitter por un periodista de New York Times.

.@realDonaldTrump First Lady Melania Trump greet supporters as they arrive in Johnstown, PA to attend the Flight 93 September 11 Memorial Service in Shanksville, PA pic.twitter.com/SRMBvlDLKJ — Doug Mills (@dougmillsnyt) 11 de septiembre de 2018

