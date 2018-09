Lula da Silva queda fuera como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- El Partido de los Trabajadores de Brasil reemplazó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como su candidato para las elecciones presidenciales del 7 de octubre.



Después de una reunión el martes con representantes del PT en la ciudad sureña de Curitiba _donde Lula está encarcelado_ funcionarios del partido dijeron en Twitter que el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, es el nuevo candidato. Su compañero de fórmula será Manuela D'Avila, del Partido Comunista de Brasil.



“Fernando Haddad y Manuela D'Avila están listos para luchar por la democracia. ¿Y tú?”, escribió el congresista y vicepresidente del Partido de los Trabajadores, Paulo Teixeira.



Se espera una conferencia de prensa y un anuncio formal por la tarde.



El cambio del martes, aunque esperado desde hace mucho tiempo, fue un reconocimiento de que el partido no logró que Lula estuviera en la boleta electoral a pesar de los numerosos intentos en los tribunales.



El PT trató de aprovechar la decisión de un comité de derechos humanos nombrado por la ONU que dijo que se debería permitir que Lula se postule. Y en los últimos meses, varias figuras internacionales, como el ex candidato presidencial estadounidense, Bernie Sanders, dijeron que el caso contra Lula era cuestionable y que debería permitírsele estar en la boleta electoral.



El expresidente está cumpliendo una condena de 12 años por intercambiar favores con la empresa constructora Grupo OAS a cambio de un departamento frente a una playa. Lula niega haber actuado mal y argumenta que el caso en su contra buscaba impedir que buscara la presidencia.



El hombre que dirigió Brasil de 2003 a 2010 ha encabezado las encuestas fácilmente por más de un año, pero el máximo tribunal electoral del país vetó su candidatura.



Las encuestas recientes muestran a Haddad muy atrás, pero el PT espera que ahora se levante con el respaldo de Lula.