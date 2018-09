Declaran brote de cólera después de 20 muertes en África

ZIMBABUE, ÁFRICA.-El gobierno de Zimbabue declaró una emergencia de salud por un brote de cólera en su capital, después de que 20 personas fallecieron por la enfermedad, informó el martes el ministro de salud. Las muertes en Harare despertó el temor de que se repita la crisis que mató a miles de personas en el punto álgido de los problemas económicos del país del sur de África en 2008. La infraestructura de agua y salud está colapsando.



Durante una visita a un hospital, el ministro de Salud, Obadiah Moyo, dijo a los periodistas que el brote actual se está extendiendo a otras partes del país.



"Las cifras aumentan día a día y hasta la fecha hay más de 2,000 casos, un número bastante elevado", dijo el ministro, que atribuyó el nuevo brote a la escasez de agua potable y a la falta de medidas suficientes de salud. "Todo este problema ha surgido como resultado de la obstrucción de las alcantarillas. El otro problema es que la basura no ha sido recogida regularmente. Hay problemas de agua, no hay agua disponible".



Los residentes de algunos suburbios de Harare han pasado meses sin agua corriente, lo que los ha obligado a cavar pozos poco profundos que han sido contaminados por aguas residuales sin tratar que fluyen de tuberías rotas.



El cólera es causado por la ingestión de alimentos o agua contaminados y puede matar en cuestión de horas si no se trata.



La agencia de la ONU para la infancia dijo que está ayudando al gobierno de Zimbabue con la higiene y el suministro de agua.



En 2008, más de 4 mil personas murieron de cólera, según cifras del gobierno.