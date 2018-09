Presidente Perú no descarta cerrar Congreso si frena reforma

LIMA, PERÚ. -El presidente peruano Martín Vizcarra afirmó que no descarta cerrar el Parlamento opositor a través de un mecanismo permitido por la constitución si el Legislativo frena sus iniciativas para someter a una consulta popular varias reformas del sistema político y judicial.



En una entrevista con la televisora CNN, Vizcarra comentó la noche del lunes que en la constitución “está establecida la cuestión de confianza que, si no se da, permite el cierre del Congreso. Hemos dicho que no descartamos ni una medida para lograr el objetivo de luchar y de destruir la corrupción que tanto daño le ha hecho al Perú pero que ahora estamos decididos a combatirla”.



La cuestión está establecida en el artículo 134 de la constitución que sostiene que el presidente puede disolver el Congreso si éste le niega la “confianza” a dos consejos de ministros. El Parlamento ya ha negado una vez la confianza al Ejecutivo en septiembre de 2017.



Cuando durante la entrevista se le comentó que de clausurar el Congreso sería calificado de “golpista” por la oposición, Vizcarra dijo que no lo haría incumpliendo los procedimientos constitucionales. “Lo que queremos es fortalecer las instituciones y luchar contra la corrupción, para ello están los mecanismos en la constitución y estamos siendo rigurosos en su cumplimiento”.



Perú sufrió el cierre del Congreso en 1992 cuando el entonces mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la actual líder de la oposición Keiko Fujimori, usó por primera vez esa atribución.



Vizcarra reconoció que su gobierno tiene una bancada parlamentaria pequeña pero que “se puede gobernar haciendo planteamientos que sintonicen con el pedido de cambio que piden todos los peruanos”.



A inicios de agosto Vizcarra presentó al Parlamento cuatro propuestas para ser sometidas este año a un referendo que buscan prohibir la reelección de parlamentarios, regular el financiamiento privado de las campañas políticas, establecer una nueva forma para escoger al consejo nacional de electores de autoridades claves y proponer el retorno a un congreso bicameral. Perú tiene un congreso unicameral desde 1993.



Pero Keiko Fujimori, cuyo partido domina el Parlamento, sostuvo que “la urgencia con la que plantean el referéndum no corresponde a las necesidades del país” y que existen otras urgencias como acabar con “la anemia en los niños”.



Vizcarra presentó las iniciativas en medio de un escándalo desatado por la difusión de decenas de audios que mostraban cómo una red de jueces, fiscales, legisladores, electores de autoridades y empresarios se realizaban favores mutuos para manejar la justicia a su antojo. Las iniciativas de Vizcarra han impulsado su popularidad mientras que las simpatías hacia Keiko Fujimori han caído a su mínimo histórico, de acuerdo con varias encuestas.



Según un sondeo de agosto de la firma Ipsos Perú publicado por el diario El Comercio, 76% votaría contra la reelección de congresistas y 55% aceptaría el retorno de un Congreso bicameral.



Vizcarra, que fue elegido vicepresidente en 2016, asumió la presidencia en marzo en reemplazo del renunciante Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió inmerso en un escándalo por la presunta compra de votos de congresistas a cambio de su apoyo a su gestión.