Estados Unidos pide a la comunidad internacional ahogar financieramente a Venezuela

NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos llamó el lunes a la comunidad internacional a ahogar financieramente al gobierno de Venezuela y aseguró que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, es "un ladrón" y "un narcotraficante".



El gobierno de Nicolás Maduro "está cometiendo un crimen moral contra el pueblo" y atenta contra "la paz y la seguridad regional", dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, en la reunión que convocó en el Consejo de Seguridad de la ONU.



Cabello "es considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela". "Es también un ladrón y un narcotraficante que utiliza su poder para llenar sus bolsillos", según Haley.



La embajadora dijo que Cabello estuvo involucrado "directamente" en el tráfico de drogas, con envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a Europa, y que utilizó sus contactos en el gobierno para informarse de otros narcos, robar sus drogas y "eliminar la competencia".



"Utilizó compañías de fachada en Florida y empresas estatales mineras y minerales para esconder su dinero sucio", dijo. "El resultado final de la corrupción de funcionarios venezolanos como Cabello es que no solo el pueblo de Venezuela sufre, sino que la seguridad de todo el hemisferio sufre".



"Todos, incluido el Consejo de Seguridad, deben hacer más" para ayudar al pueblo venezolano, sostuvo Haley.



"Una cleptocracia"

Marshall Billingslea, secretario adjunto de financiación terrorista en el Tesoro estadounidense, dijo que "la corrupción rapaz" del presidente Maduro, su esposa Celia Flores y la cúpula de gobierno "ha empobrecido a millones" de venezolanos.



Urgió a los países de la ONU que no permitan que los funcionarios venezolanos corruptos utilicen sus sistemas financieros.



También pidió que sus instituciones financieras no presten dinero a Venezuela. "Solo será robado", aseguró.



Denunció que el gobierno está "saqueando" los depósitos de oro y que "Maduro ha promovido una carrera del oro en el sur de Venezuela".



Mostró imágenes que -dijo- muestran "amplias áreas de tierra donde la selva está siendo devastada, y las operaciones mineras ilegales están resultando en una contaminación masiva del agua, incluida la introducción de mercurio y otros químicos industriales".



Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela, contó al Consejo de la venta ilegal de medicamentos, alimentos y gasolina en Venezuela, y dijo que este país es "una cleptocracia".



La corrupción es endémica "en todo nivel de gobierno y en todos los sectores del Estado", afirmó.



La ONU afirma que unos 2.3 millones de venezolanos han huido del país desde que entró en crisis en 2014, en medio de una severa escasez de alimentos y medicinas.



"Esta es una crisis hecha por el hombre", dijo Haley.