Christine Lee Hanson: La niña de la margarita amarilla que murió en los atentados del 9/11

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La sensación que provoca estar ahí me hizo valorar aún más la vida.

El sonido del agua cayendo hizo que por unos minutos mi mente recordara los titulares de ese fatídico día, 11 de septiembre de 2001, donde 3016 personas perdieron la vida luego que un grupo de 19 miembros de la red yihadista Al Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales, impactara las famosas Torres Gemelas.



El lugar logra desaparecer por unos minutos el bullicio de la ciudad y lo único que puedes sentir y escuchar, es el sonido del agua proporcionando paz y tranquilidad a un lugar donde un día estuvo lleno de gritos, llanto y mucho dolor.



Como todo turista, con cámara en mano, me dispuse a inmortalizar los recuerdos de mi viaje. 3016 nombres de las víctimas grabados sobre las dos placas, y de ellos, mi atención se centró en uno, Christine Lee Hanson. Alguien había puesto una bella margarita color amarilla. Lucía hermosa.



Tomé una y otra y muchas fotos a dicho nombre, y por un momento quise saber de quién se trataba, a quien le perteneció ese nombre, pensé en Googlearlo, pero para ser honesta, no me atrevía, tenía una especie de curiosidad, pero tristeza al mismo tiempo.



Hoy, 10 de septiembre de 2018, a un día de conmemorarse 17 años del atentado terrorista y a 8 meses de mi visita al Memorial 9/11, decidí abrir Google y buscar el nombre de la persona que ha estado en mi mente desde ese momento: Christine Lee Hanson, y de inmediato me apareció su información.

Realmente traté de no llorar al leer los primeros párrafos, pero para ser sincera, se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué, si no la conocía? ¿Por qué ella dentro de tantos nombres?



Descubrí que Christine Lee, la niña de la margarita amarilla, fue una de las víctimas más jóvenes que murió en el atentado. Tenía solo dos años y viajaba junto a sus padres, Peter y Sue, en el Vuelo 175 de United Airlines, que impactó una de las torres. Me siento triste, relamente triste.



"Christine nació el 22 de febrero de 1999 en Massachusetts, Estados Unidos. Era la alegría de sus padres y sus abuelos, le encantaba ayudar a su papá en el jardín, antes de que terminaran de plantar algo le decía: Apuesto que estás sediento, déjame alimentarte y darte un abrazo. Amaba a su abuela también, ella le hablaba al teléfono acerca de sus días en la guardería y cerraba con un: Te amo abuela", la información fue tomada de diferentes portales web, según el registro realizado tras los atentados del 11 de septiembre.



Era la primera vez que la pequeña viajaba en avión. Y la familia había planeado unas inolvidables vacaciones que incluían una visita a Disneyland. Un día antes de tomar el avión la niña habló con su abuelita y le dijo que no podía esperar para conocer a Mickey Mouse.



La familia nunca llegó a su destino, Los Ángeles, pero tampoco regresó a casa, Massachusetts. Conocer la historia de alguna manera me hace sentir mejor. Eran una familia feliz.