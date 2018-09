Siete heridos en un ataque con cuchillo en París

PARÍS, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre con un cuchillo y una barra de hierro hirió a siete personas, tres de ellas turistas, en un canal del norte de París la noche del domingo, en un ataque que testigos trataron de detener lanzando bolas de petanca contra el agresor.



El hombre, que sería de nacionalidad afgana, estaba este lunes detenido y hospitalizado. "Nada permite de momento considerar el carácter terrorista de estas agresiones", indicó una fuente cercana a la investigación, abierta por intento de homicidio voluntario.



La investigación fue encargada por la fiscalía a la policía judicial, al tiempo que la sección antiterrorista "sigue de cerca la situación", indicó una fuente, que indica que el sospechoso, del que todavía se está comprobando la identidad, sería un afgano de 31 años.



El domingo, poco antes de las 23h00, el hombre "atacó a personas que no conocía" junto al canal del Ourcq, en el distrito 19 de París, en el norte de la capital, indicó una fuente.



Siete personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, con un cuchillo y mediante golpes con una barra de hierro. Entre las víctimas se encuentran dos turistas ingleses de unos cincuenta años y un turista egipcio de cuarenta años, así como un vecino de 24 años.



El sospechoso fue detenido por una unidad de la policía que logró controlar al sospechosos y desarmarle. Luego lo llevaron inconsciente al hospital, explicó la prefectura de policía.



Un guardián de un cine cercano vio al hombre, que ya había agredido a algunas personas, siendo perseguido por otros dos hombres. "Tenía una barra de hierro y la lanzó contra sus perseguidores, luego sacó un cuchillo", explicó a un periodista de la AFP.



Otro testigo, Youssef Najah, de 28 años, que paseaba junto al canal cerca de un campo de petanca, vio a un hombre "que corría con un cuchillo de entre 25 y 30 cm".



"Había unas veinte personas que le perseguían, le lanzaban bolas de petanca (...) pero no lograron detenerle", explicó.



Según Najah, el hombre se escondió entonces en un callejón donde había dos turistas ingleses, que luego fueron agredidos.



En Londres, el ministerio de Exteriores confirmó en un comunicado que dos británicos están entre las víctimas del ataque, sin dar más detalles.



El ministro del Interior, Gérard Collomb, se felicitó por su parte en un comunicado de "la gran reactividad y de la valentía que demostraron muchos ciudadanos" durante las agresiones.



En los últimos meses se cometieron en Francia varios ataques con arma blanca, que en su mayoría no fueron considerados como terroristas por las autoridades.



El 23 de agosto, en Trappes, en las afueras de París, un hombre con un cuchillo mató a su madre y a su hermana e hirió gravemente a una tercera persona. Las autoridades llegaron a la conclusión que fue el acto de un "desequilibrado".