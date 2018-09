Obama dice que Trump es el “síntoma, no causa” de división

URBANA, ESTADOS UNIDOS.- El expresidente estadounidense Barack Obama dijo el viernes que su sucesor Donald Trump "es el síntoma, no la causa" de la división y la polarización en el país.



Trump está "simplemente capitalizando los resentimientos que los políticos han estado azuzando durante años", dijo Obama.



Sus comentarios se produjeron en un discurso en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde aceptó un premio de ética en el gobierno. Fueron la primera incursión en la arena política antes de la campaña electoral del otoño. Aunque Obama ha respaldado a candidatos y se ha presentado en eventos de recaudación de fondos, ha pasado la mayor parte de su tiempo pospresidencial a las márgenes de la política.



En términos inusualmente directos, expresó claramente sus preocupaciones sobre la política en la era de Trump e imploró a los votantes _especialmente los jóvenes_ que voten en los comicios de noviembre.



"Una simple mirada a titulares recientes es suficiente para ver que este momento es realmente diferente", dijo. "Lo que está en juego es más grande. Las consecuencias de que cualquiera de nosotros no participe son más nefastas".



"Esto no es normal", añadió.

El discurso ofrece una idea del argumento que muy probablemente Obama ofrecerá todo el otoño. El sábado, el expresidente hará campaña por candidatos demócratas a la Cámara de Representantes por California durante un evento en el condado de Orange, una región conservadora del estado en la que los republicanos corren riesgo de perder varios escaños.



La semana próxima, Obama planea hacer lo mismo en Ohio por Richard Cordray, el nominado demócrata para gobernador y por candidatos demócratas del estado.



La actividad de campaña de Obama continuará todo octubre e incluirá eventos de recaudación de fondos, de acuerdo con un asesor, que habló a condición de preservar el anonimato.