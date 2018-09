Muere presentadora de la BBC tras anunciar que le quedaban pocos días de vida

LONDRES, INGLATERRA.- La presentadora de la cadena radial BBC de Londres, Inglaterra, Rachel Bland, murió este miércoles tras luchar por dos años con un cáncer de mama.



A través de su cuenta de Twitter, Bland se había despedido de sus seguidores con la frase del reconocido actor estadounidense Frank Sinatra: "Me temo que el momento ha llegado, amigos".



La presentadora reveló que el médico le dijo que tenía pocos días de vida, por lo que se despidió de sus familiares, amigos y fans: "Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido".



Tras anunciar su muerte, el esposo de la comunicadora se despidió de ella y le agradeció a las miles de personas que estuvieron con su pareja durante su enfermedad.



"Estamos aplastados, pero ella querría que agradeciese a todos los que se interesaron por su historia o enviaron mensajes de apoyo. Nunca sabréis cuánto significaban para ella", escribió.

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u