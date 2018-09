Caótico inicio de audiencia para confirmar al candidato de Trump a la Corte Suprema

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La audiencia inicial para confirmar a Brett Kavanaugh como miembro de la Corte Suprema se realizó el martes en un clima de crispación política, con los demócratas pidiendo posponer la decisión, mientras el nominado por el presidente Donald Trump prometió mantener una "mente abierta" en todos los casos frente a la corte.



La polémica reunión de la Comisión Judicial del Senado, que duró ocho horas, fue interrumpida docenas de veces por demócratas y manifestantes que buscan evitar que Kavanaugh, de 53 años, obtenga esta posición de por vida.



Después de horas de fuego cruzado, el nominado asumió un tono más neutral enfatizando que el tribunal supremo "no debe ser visto nunca, nunca, como una institución partidista".



"Si se me confirma para la Suprema Corte mantendré una mente abierta en todos los casos. Haré lo mismo con los pobres que con los ricos", añadió.



Frente a una posible derrota en las elecciones de medio término de noviembre, los republicanos quieren utilizar los cuatro días de audiencias para destacar la distinguida carrera de Kavanaugh como juez de Estados Unidos en la Corte de Apelaciones de Washington.



En cambio, los demócratas dieron paso a una andanada sin precedentes de protestas espontáneas y coordinadas, minutos después de que el presidente del comité, Chuck Grassley, golpeara el martillo.



Si Kavanaugh es confirmado, Trump habrá nombrado a dos de los nueve ministros en los primeros 20 meses de su administración.



El presidente criticó a los demócratas por su conducta "despreciable".



"Dirán cualquier cosa y solo están buscando infligir dolor y vergüenza a uno de los juristas más renombrados que se haya presentado ante el Congreso", dijo Trump en Twitter. "¡Muy triste lo que se ve!".



"Imperio de la Turba"

La confirmación tiene un papel central solo dos meses antes de las elecciones, en las que se decidirá si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras en el Congreso.



Trump enfrenta un sombrío índice de aprobación, mientras la investigación del fiscal especial, Robert Mueller, sobre una posible colusión rusa con su equipo de campaña, se acerca a la Casa Blanca.



Trump eligió a Kavanaugh el 9 de julio para reemplazar al juez Anthony Kennedy, quien se retiró después de tres décadas en la Corte Suprema. Este remplazo podría inclinar al tribunal hacia el ala conservadora.



Los republicanos mantienen la mayoría de votos en el Senado, pero si uno se opone a la confirmación de Kavanaugh podría poner en peligro su confirmación, pese a que hay pocas señales de que algún senador se quiera enfrentar a Trump.



El interrogatorio a Kavanaugh inicia el miércoles cuando se espera que los demócratas lo presionen sobre el tema de la inmunidad presidencial, y especialmente sobre su posición respecto al aborto y la el fallo de 1973 Roe vs Wade. En su campaña Trump prometió nominar jueces que estuvieran a favor de la vida.



"Más mujeres deberán abortar en la clandestinidad", exclamó desde las barras una manifestante, que fue escoltada fuera por la policía.



Las escenas fueron impresionantes, incluso para aquellos que llevan décadas en el Capitolio.



El senador republicano John Cornyn vinculó las interrupciones de los manifestantes al "imperio de la turba".



Preocupaciones

Las preocupaciones también se basan en una opinión de Kavanaugh, expresada en 2009, de que los presidentes no deberían verse obstaculizados en sus funciones por causas judiciales, en momentos en que el fiscal especial Robert Mueller investiga la campaña de Trump.



"¿Este presidente o cualquier otro están por encima de la ley?", se preguntó el demócrata Dick Durbin en su presentación.



Asimismo, los demócratas sospechan que el juez tuvo un papel en las decisiones relacionadas con las técnicas de interrogatorio ilegales impulsadas durante las guerras en Irak y Afganistán.



"Propongo que se levante la sesión", dijo



El senador Richard Blumenthal propuso que se levante la sesión, pues necesitan más tiempo para revisar los miles de documentos relacionados con Kavanaugh liberados por el gobierno apenas el lunes en la noche, unas horas antes de la audiencia.



"Este proceso estará manchado por siempre" si procede según lo programado, agregó.



"¿Cuál es la prisa? ¿Qué estamos ocultando al no dejar que estos documentos salgan a la luz?", preguntó por su parte la senadora Cory Booker.



También presionaron por la liberación de otros miles de documentos, que alegan están siendo retenidos, sobre el trabajo de Kavanaugh en la Casa Blanca durante la gestión del presidente George W. Bush.



Kavanaugh afirmó que es "un juez a favor de la ley" que no busca un resultado preestablecido y que llevará imparcialidad al más alto tribunal de la nación.



El Senado tiene la última palabra sobre los nombramientos presidenciales para la Corte Suprema, que arbitra sobre los mayores problemas sociales como el aborto, las leyes sobre armas, el matrimonio igualitario, el sistema de salud o el peso de los sindicatos.