Trump organizará una reunión sobre Irán a fines de septiembre en ONU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -Donald Trump, que en septiembre ocupa el cargo de presidente rotatorio del Consejo de Seguridad de la ONU, organizará una reunión de jefes de Estado y de gobierno a finales de ese mes sobre Irán, anunció este martes la embajadora estadounidense, Nikki Haley.



La reunión en la Asamblea General de la ONU, de la que Rusia ya ha expresado sus reservas, está programada para el 26 de septiembre. Preguntada en conferencia de prensa sobre la participación en la reunión del presidente iraní, Hasan Rohani, Haley dijo que "tiene el derecho" de formar parte.



"Es difícil encontrar un lugar (en el mundo) donde Irán no esté en conflicto", declaró la embajadora estadounidense. Irán "debería entender que el mundo mira" sus acciones, insistió.



Con esta reunión "no buscamos resultados concretos", explicó, aludiendode manera implícita la publicación de una declaración conjunta o a una acción particular del Consejo de Seguridad. Estados Unidos solo busca mostrar "lo que Irán está haciendo en el mundo", precisó la diplomática.



Desde que el presidente Trump inició su mandato en 2017, Irán ha sido la oveja negra de Washington. Estados Unidos acusa a Teherán de querer hacerse de un arma nuclear, denuncia el desarrollo de sus capacidades balísticas y su gran influencia en Medio Oriente -en países como Siria, Yemen y otros- que juzga como nefastos.



Durante una reunión el martes en la mañana del Consejo de Seguridad, Rusia se pronunció contra el tono de la cita sobre Irán, destacando la necesidad, si ésta se celebra, de poder hablar de las consecuencia del retiro de Estados Unidos del acuerdo internacional destinado a contener las ambiciones nucleares de Teherán.