Francia dispuesta a ayudar en la restauración del Museo Nacional en Río

ABU DABI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS.- Francia dijo que está dispuesta a contribuir en la restauración del Museo Nacional de Río de Janeiro, arrasado el domingo por un incendio.



"En momentos que todo Brasil está conmocionado, Francia está dispuesta a ayudar a restaurar el Museo Nacional", dijo el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, en un discurso en el museo del Louvre Abu Dhabi, inaugurado en 2017.



"Yo deseo hacer un preámbulo para expresar la solidaridad de las autoridades francesas frente al trágico incendio que devastó el domingo otro lugar cultural de excepción", dijo.



"El Museo Nacional de Río de Janeiro es una de las joyas de Brasil. Albergaba colecciones de paleontología, artefactos greco-romanos, una colección egipcia y el fósil humano más antiguo descubierto en Brasil", recordó el ministro francés.



"Como el Louvre, es un símbolo de diálogo de las culturas. Con las llamas, desapareció una parte de la memoria de la humanidad".



Inaugurado en 1818, el Museo Nacional de Río era el mayor museo de historia natural y antropológico de América del Sur, con más de 20 millones de piezas y una biblioteca de más de 530,000 títulos.



La vicedirectora del museo, Cristiana Serejo, explicó que detrás de esta tragedia están "la falta de dinero y una burocracia muy grande". Aseguró, además, que los detectores de humo no estaban funcionando y que el museo no tenía seguro de incendio.



Entre las piezas irreemplazables, los brasileños lloran en particular la pérdida de Luzia, "la primera brasileña", que vivió hace más de 12, 000 años en estos parajes de las Américas y también lamentan haber perdido Bendengo, el meteorito más grande descubierto en el país, según la UNESCO.



El Louvre Abu Dhabi, museo concebido por el arquitecto francés Jean Nouvel, fue inaugurado en noviembre de 2017 gracias a un acuerdo cultural sin precedente de 30 años entre París y Abu Dhabi.



El museo expone obras prestadas por el establecimiento francés, así como una colección adquirida por las autoridades de Abu Dhabi.