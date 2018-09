Guatemaltecos exigen la renuncia de Jimmy Morales y apoyan a la Cicig

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. -Centenares de personas salieron a las calles en Guatemala pidiendo la salida del presidente Jimmy Morales y mostrando su apoyo al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig).



Bajo el lema "Jimmy se va, Iván se queda", cientos de personas se conglomeraron en la Plaza de la Constitución, frente el Palacio Nacional de la Cultura, tras el anuncio del presidente que no renovará el mandato de la Cicig.



"No a la corrupción" y "no a la confrontación", gritaron los guatemaltecos que quieren que Iván Velásquez siga al frente de la Comisión.



De acuerdo a los medios guatemaltecos, este no será el único plantón que se realizará por parte de los ciudadados que están a favor de la continuidad de la Cicig en el país; se han planificado más.



El viernes pasado el presidente Morales anunció que no solicitará la renovación del mandato del ente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

