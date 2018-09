Trump amenaza con sacar a Canadá de acuerdo comercial

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente Donald Trump advirtió el sábado a Canadá que “quedará afuera” de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a menos que sea "justo” con las exigencias estadounidenses.



En una serie de tuits, Trump además amenazó con cancelar el acuerdo completo si el Congreso “interfiere” en las negociaciones.



“No hay necesidad política alguna de mantener a Canadá en el nuevo TLCAN”, escribió el mandatario.

Pero no queda claro si el poder ejecutivo tiene la autoridad para llegar a un acuerdo solamente con México y excluyendo a Canadá. Además, el Congreso tendría que aprobar cualquier versión nueva del TLCAN y podría negarse a darle luz verde a una versión que no incluya a Canadá.



Las negociaciones para mantener a Canadá en el pacto se reanudarán esta semana. Washington y Ottawa están tratando de resolver discrepancias como la de la industria láctea canadiense y los intentos estadounidenses de proteger a ciertas empresas farmacéuticas.



“Como hemos dicho a lo largo de toda la semana, estamos tratando de formar un TLCAN modernizado que sea bueno para la clase media y para la gente que está trabajando duro para incorporarse", dijo Adam Austen, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá. "Si hay buena voluntad y flexibilidad de todas las partes, se podrá lograr un resultado en que ganen todos. Y por supuesto Canadá sólo firmará un acuerdo que sea bueno para Canadá”.



Trump le avisó el viernes al Congreso que esperar firmar en 90 días un acuerdo con México para reemplazar al TLCAN actual, y que espera que Canadá se integre. Cualquier acuerdo tendría que ser ratificado por el Congreso.



Tuiteó el presidente el sábado: ““No hay necesidad política alguna de mantener a Canadá en el nuevo TLCAN. Si no tenemos un acuerdo justo para Estados Unidos tras décadas de abusos, Canadá quedará afuera ... El Congreso no debe interferir con estas negociaciones o yo simplemente anularé todo el TLCAN y estaremos mucho mejor...”